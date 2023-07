Remaniement : des nominations aux ministères de l'Éducation, de la Santé et des Solidarités

Le casse-tête du remaniement touche à sa fin: l’Élysée doit annoncer la nouvelle équipe gouvernementale, avec une surprise, la nomination d'Aurélien Rousseau, l'ex-directeur de cabinet d’Élisabeth Borne, à la Santé, et Gabriel Attal à l’Éducation.

Le casting s'est précisé avant même l'annonce formelle, qui sera suivie vendredi matin par un Conseil des ministres.

Le changement à la tête de ces deux ministères-clés, sur des dossiers prioritaires du second quinquennat d'Emmanuel Macron, semblent indiquer que la Première ministre a réussi en partie son pari.

Ministres et conseillers décrivaient depuis lundi une bataille feutrée entre la cheffe du gouvernement, qui espérait renouveler au moins ces deux postes pour asseoir son autorité, et le président de la République qui, lui, ne voulait qu'un remaniement marginal pour conserver la cartouche d'un grand chambardement pour des temps plus difficiles.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, au Palais de l'Elysée à Paris, le 26 août 2020. AP Photo/Kamil Zihnioglu

Jeudi matin, le ministre sortant de la Santé, François Braun, semblait encore en passe de réussir à sauver son poste, et s'était présenté, non sans panache, sur le plateau de BFMTV, "plus que jamais" à "la tâche".

Bergé aux Solidarités

Finalement, il va être remplacé par Aurélien Rousseau, 47 ans, un proche d'Elisabeth Borne qui, avant de passer un an à Matignon, dirigeait l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France.

A l'Education nationale, c'est le départ d'un autre ministre de la société civile, nommé en 2022 sur volonté d'Emmanuel Macron: Pap Ndiaye va céder sa place au ministre délégué sortant du Budget, Gabriel Attal, 34 ans, étoile montante de la Macronie.

L'historien, souvent critiqué par ses collègues pour sa difficulté à imprimer sa marque sur des dossiers importants, avait reçu le soutien du chef de l'Etat la semaine dernière après avoir été accablé par la droite et l'extrême droite pour sa charge contre CNews

Le ministre de l'Education Pap Ndiaye dans une école à Jarnac, le 28 février, 2023. Stephane Mahe/AP

"Première leçon pour la rentrée: on ne critique pas impunément Vincent Bolloré", propriétaire de la chaîne info, a déploré le patron du Parti socialiste Olivier Faure.

Le député Renaissance Thomas Cazenave va succéder à Gabriel Attal aux Comptes publics.

Issu lui aussi de la société civile, le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe va avoir comme successeure la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé.

Le député La France insoumise Hadrien Clouet a immédiatement critiqué le choix d'une figure qui "s'est notamment distinguée en votant contre l'allongement du congé pour enfant décédé". "On sent tout de suite la fibre sociale et humaniste. La rentrée sera chaude", a-t-il lancé sur Twitter.

Olivier Klein quitte aussi le gouvernement, et son ministère sera scindé en deux: le maire divers gauche de Dunkerque, Patrice Vergriete, au Logement et la députée Renaissance de Marseille, Sabrina Agresti-Roubache, proche du couple Macron, à la Ville, dossier d'autant plus sensible après les émeutes urbaines.

Autre député qui va faire son entrée, le MoDem Philippe Vigier va être nommé aux Outre-mer à la place de Jean-François Carenco. Son arrivée permet de maintenir les équilibres politiques avec le départ prévu de la ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq, également membre du parti centriste de François Bayrou.

La secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire, Marlène Schiappa, va elle quitter l'exécutif après avoir été épinglée pour sa gestion du Fonds Marianne.

Dîner à l'Elysée, apéritif pour marquer la fin d'une session parlementaire particulièrement agitée: les derniers jours ont parfois pu virer au supplice pour les ministres dans l'incertitude.