Rennes: émotion et cours suspendus après les menaces d'une collégienne armée d'un couteau

Cours suspendus, cellule psychologique: au collège des Hautes Ourmes à Rennes, l'émotion restait vive jeudi au lendemain des menaces proférées contre une professeure par une élève de 12 ans armée d'un couteau.

Dans la soirée, la jeune fille, connue pour des troubles du comportement, a été hospitalisée dans un établissement spécialisé. Un examen psychiatrique a révélé qu'elle était "dangereuse pour elle-même", a indiqué le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc.

Jeudi matin, les cours ont été suspendus pour la journée dans le collège situé dans un quartier sensible de Rennes, et une cellule psychologique a été mise en place pour écouter élèves ou personnels le souhaitant.

"Je ne comprends pas ce qui a pu se passer dans le suivi (de la jeune fille, NDLR) en fait, parce qu'on lance des alertes continuellement sur le suivi des élèves, sur ce qui peut se passer à l'extérieur, sur leur prise en charge, et on a l'impression -moi, c'est mon impression- de ne pas voir les choses bouger", a confié Laureline du Plessis d'Argentré, professeure de français, interrogée par plusieurs médias.

Depuis "huit ans" en réseau d'enseignement prioritaire (REP), l'enseignante, très émue, assure n'avoir "pas connu une année sans incident violent. Et c'est assez difficile à affronter au quotidien".

Emmanuelle Robin, secrétaire du collège, a elle reconnu avoir ressenti "un peu de crainte" avant de revenir jeudi matin : "ça ne nous rassure pas de revenir, surtout au vu de l'âge de cette jeune fille".

Lors d'une conférence de presse mercredi, le procureur de Rennes avait détaillé le déroulé des faits.

Mercredi matin vers 9H30 au collège Les Hautes Ourmes, établissement REP+, l'enseignante projetait un film pédagogique à une classe en demi-groupe. Fichier vidéo

La professeure, constatant qu'une élève était "agitée", s'était assise à côté d'elle. L'adolescente lui aurait dit à voix basse, selon le procureur: "Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui, j'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas et la personne en face de moi. Ca s'est passé à Arras et je vais faire pareil", en référence à l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard.

Elle a ensuite "sorti de son cartable un couteau imposant", a précisé M. Astruc.

Lame de 17 cm

La professeure d'anglais a alors décidé "d'évacuer la salle" avant de sortir à son tour "avec l'élève menaçante derrière elle".

Une professeure d'espagnol qui faisait cours en face "se rend dans le couloir et agrippe sa collègue, la fait entrer dans sa classe et ferme à clé et ordonne le confinement de ses élèves", a ajouté le magistrat.

Après avoir cheminé dans l'établissement, elle sera finalement maîtrisée par un Conseiller principal d'éducation (CPE) et un médiateur.

Le procureur de Rennes Philippe Astruc présente une reproduction du couteau en possession de l'élève du collège Les Hautes Ourmes, à Rennes le 13 décembre 2023 AFP

Le magistrat a montré une photo de l'impressionnant couteau de cuisine, doté d'une lame de 17 cm, que brandissait l'élève.

La jeune adolescente, née à Marseille, est l'aînée d'une famille d'origine mongole composée de quatre enfants, en situation régulière, arrivée à Rennes en 2012 et inconnue de la police.

Le magistrat a précisé que la famille était athée et qu'il n'y avait pas "d'élément de radicalisation".

En revanche, cette élève avait été exclue en juin d'un autre collège de Rennes pour menaces et insultes sur un professeur et avait déjà apporté un couteau dans l'établissement sans en faire usage, selon M. Astruc.

Selon une source proche du dossier et un témoin, l'élève s'était vu confisquer son téléphone portable la semaine dernière par l'enseignante, ce qui aurait pu être à l'origine d'un contentieux. "Très honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit l'élément central de ce passage à l'acte", a estimé M. Astruc.

Cette agression, qui a conduit à l'ouverture d'une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur personne chargée d'une mission de service public, est survenue dans un contexte tendu dans les établissements scolaires.

Cette affaire intervient deux mois jour pour jour après l'assassinat du professeur de français poignardé à mort à Arras (Pas-de-Calais) le 13 octobre 2023.

Et quasiment trois ans après l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty, le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), poignardé puis décapité près de son collège après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression.