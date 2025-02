A Rennes, un adolescent tire sur les passants avec une carabine à plombs

Un adolescent de 15 ans a été interpellé mardi à Rennes après avoir tiré avec une carabine à plombs sur des passants et des policiers "depuis une fenêtre de son appartement", a annoncé le parquet de la cité bretonne.

"On dénombre pour l'instant 4 victimes touchées, 2 autres visées mais non touchées par les projectiles, et 3 fonctionnaires de police visés mais non touchés", a déclaré dans un communiqué le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet.

"Les personnes touchées ne semblent l'avoir été que superficiellement", a-t-il souligné, ajoutant que le mineur interpellé est "inconnu des services de police et de la justice".

"L'arme est une carabine à air comprimé, de catégorie D, dont la détention est interdite aux mineurs", a-t-il rappelé.

L'incident a eu lieu dans le quartier de Saint-Hélier, près de la gare de Rennes.

La circulation des trains a été interrompue, a indiqué à l'AFP une source policière, évoquant un jeune désoeuvré pendant les vacances scolaires, qui ont débuté vendredi soir à Rennes.