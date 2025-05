Repas mortel aux champignons en Australie: l'accusée a refusé de se faire aider en cuisine, selon un témoin

L'Australienne accusée d'avoir tué trois personnes dont ses beaux-parents en leur servant un "repas spécial" aux champignons vénéneux avait refusé de se faire aider en cuisine a déclaré mardi le seul invité à avoir survécu au repas.

Erin Patterson, 50 ans, est accusée de trois meurtres dont le mobile est inconnu, lors de ce procès très suivi par les médias et qui doit durer six semaines dans l'Etat australien de Victoria (sud-est).

Elle doit répondre également d'une tentative de meurtre sur le pasteur Ian Wilkinson, seul survivant du repas, qui s'est rétabli après deux mois à l'hôpital et qui est venu témoigner mardi.

Mme Patterson semblait "réticente" à ce que ses invités fouillent dans le garde-manger avant le repas, a déclaré M. Wilkinson, et a rejeté les offres d'aide pour préparer le plat.

"Nous avons récité les bénédicités et nous avons commencé à manger", a raconté le pasteur.

En juillet 2023, cette mère de famille avait organisé un déjeuner dans son village de Leongatha, dans le sud-est de l'Australie, au cours duquel elle avait servi à ses invités une spécialité de la cuisine anglaise à base de viande de boeuf et de pâte feuilletée, mais avec des champignons vénéneux.

Simon Patterson était séparé de l'accusée depuis 2015 et avait décliné l'invitation au repas. Mais quatre membres de sa famille ont accepté: ses parents, Don et Gail Patterson, sa tante, Heather Wilkinson, et son mari le pasteur Ian Wilkinson.

M. Wilkinson a déclaré que, quelques heures après avoir mangé, lui et sa femme Heather ont commencé à vomir, qu'ils ont d'abord considéré qu'il s'agissait d'une "gastro" mais ont fini par se rendre à l'hôpital.

La femme de M. Wilkinson, Heather, également la tante de Simon, est décédée dans les jours qui ont suivi le repas.

L'autopsie des trois invités ainsi que des analyses sur M. Wilkinson avaient révélé qu'ils avaient été victimes d'un empoisonnement aux champignons vénéneux, selon le parquet.

"Lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était amical. Nous n'avons jamais eu de disputes ou de conflits. Elle semblait être une personne ordinaire", a déclaré M. Wilkinson à propos de Mme Patterson.

A l'ouverture du procès la semaine dernière, la quinquagénaire a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, sa défense affirmant qu'il s'agissait d'un "terrible accident".

Le parquet considère qu'Erin Patterson a délibérément empoisonné ses invités et qu'elle a veillé à ce que ni elle ni ses enfants ne consomment les champignons mortels.

Erin Patterson s'était elle aussi rendue à l'hôpital deux jours après son déjeuner, disant ne pas se sentir bien.

Elle s'était montrée réticente à laisser les médecins examiner ses enfants, affirmant qu'elle avait enlevé les champignons de leurs repas parce qu'ils étaient difficiles en ce qui concerne la nourriture.