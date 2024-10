Représailles après une opération antidrogue à Cavaillon: deux hommes écroués

Deux hommes de 19 et 24 ans ont été mis en examen et écroués dimanche pour l'incendie de quatre véhicules de police à Cavaillon (Vaucluse), une "attaque" en représailles à une opération antidrogue sur la commune.

Les deux suspects, originaires de région parisienne, ont été interpellés le 9 octobre, le jour même de l'incendie, et l'enquête "a permis de faire des liens entre l'incendie criminel et plusieurs interpellations pour des faits de trafic de stupéfiants réalisées entre le 1er et le 9 octobre sur la même commune de Cavaillon", a précisé lundi la procureure d'Avignon Florence Galtier dans un communiqué.

Dans la nuit du 8 au 9 octobre, trois voitures de police sérigraphiées et un véhicule banalisé, stationnés devant le commissariat de police de Cavaillon, avaient été totalement détruits par l'incendie qui n'a pas fait de blessé, mais a endommagé les façades du commissariat et d'une agence immobilière voisine.

Selon un représentant du syndicat de police Alliance, trois policiers, présents dans le commissariat au moment de l'incendie, avaient été "terrorisés".

Une enquête avait été immédiatement ouverte pour destruction de biens par moyen dangereux, en bande organisée, au préjudice d'un dépositaire de l'autorité publique.

Il s'agit de faits criminels passibles de 20 ans de prison et/ou d'une peine d'amende d'un montant de 150.000 euros, a rappelé lundi la procureure d'Avignon.

Selon une source proche du dossier, les deux suspects étaient connus des services de police et avaient déjà été interpellés en septembre dans le cadre d'une autre enquête pour "violation de domicile et détention de stupéfiants".

Selon cette même source, des "vêtements avec des traces d'hydrocarbure" ont été retrouvés en perquisition, ce qui a permis de faire un lien possible avec l'incendie des voitures de police. Les analyses en laboratoire ont "confirmé ces éléments", selon cette source, qui précise que les deux hommes ont nié les faits lors de leur audition.

"L'Etat ne se laissera pas intimider"

L'incendie, en pleine opération "place nette" contre le trafic de drogue dans la ville, avait suscité de vives réactions, en particulier de la part des syndicats de policiers.

Des véhicules de police incendiés devant le commissariat de Cavaillon (Vaucluse) le 9 octobre 2024 AFP/Archives

Le directeur interdépartemental de la police nationale Emmanuel Desjars de Keranrouë avait estimé que l'"attaque" relevait probablement de "représailles vis-à-vis de l'action de la police" contre le trafic de drogue dans cette ville d'un peu plus de 25.000 habitants.

Dans le cadre de cette opération "place nette" ces dernières semaines, 25 personnes ont été mises en garde à vue, "20.000 euros saisis, 15 kilos de cannabis, 6 kilos de cocaïne, une dizaine d'armes, armes longues, armes de poing également saisies", avait-il précisé.

"L'Etat ne se laissera pas intimider et nous allons intensifier notre lutte contre le narco-banditisme", avait réagi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, annonçant l'envoi sur place de la CRS 81, spécialisée dans les situations d'urgence. Le ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien Nicolas Daragon s'était également rendu à Cavaillon le 10 octobre.

Selon le préfet du Vaucluse Thierry Suquet, une première unité de la CRS 81, soit une quarantaine d'hommes, était arrivée à Cavaillon dès le 9 au soir, une deuxième étant attendue le lendemain. Interrogée lundi pour savoir si ces renforts étaient toujours présents, la préfecture n'a pas immédiatement répondu.

Dans le Sud-Est, Marseille, ville portuaire, est historiquement une zone de trafics, notamment de drogues. Mais ces dernières années, des villes de taille moyenne ont connu une hausse du trafic et des violences qui vont avec, notamment le long de la vallée du Rhône et particulièrement dans le Vaucluse à Avignon, Cavaillon ou Carpentras.

Cavaillon a connu quelques cas de narchomicides ces dernières années et en 2021 un policier, Eric Masson, avait été tué en pleine rue sur un point de deal à Avignon. Son meurtrier a été condamné à 30 ans de prison.