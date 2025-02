République tchèque: un adolescent tue deux femmes dans une attaque au couteau

Un adolescent de 16 ans a tué deux femmes jeudi dans une attaque au couteau en République tchèque, des victimes qu'il a apparemment choisies au hasard, selon la police.

Le suspect, de nationalité tchèque, a été arrêté quelques minutes après les faits, survenus vers 07H30 GMT dans une boutique d'une zone commerciale de Hradec Kralove, ville de quelque 90.000 habitants située à une centaine de kilomètres à l'est de Prague.

Fichier vidéo Les deux femmes, grièvement blessées, n'ont pu être sauvées malgré les efforts des secours qui ont tenté de les réanimer pendant 40 minutes.

Le mobile et le profil de l'agresseur restent flous à ce stade mais rien ne laisse penser qu'il s'agit d'une attaque terroriste, a indiqué la police sur X. "Les informations dont nous disposons suggèrent qu'il a choisi ses victimes au hasard", a-t-elle ajouté.

L'attaque est survenue alors que le magasin Action, proposant des produits à prix réduit, venait d'ouvrir. Selon les premiers éléments, l'agresseur a poignardé une vendeuse se trouvant au comptoir puis une autre employée dans l'arrière-boutique.

"Nous avons appréhendé le suspect environ 10 minutes plus tard, à moins d'un kilomètre des lieux", a déclaré une porte-parole des forces de l'ordre, Iva Kormosova, sur la chaîne de télévision privée CNN Prima News. Un couteau "doté d'une lame de 20 cm" a été retrouvé à proximité de la boutique.

La police a déployé sur place un cordon de sécurité et une unique bougie a été déposée en mémoire des deux personnes décédées, a constaté un journaliste de l'AFP. "On n'est plus en sécurité nulle part, vu ce qui se passe autour de nous", déplorait une passante, Adela Ptackova.

Le Premier ministre Petr Fiala a adressé ses condoléances aux familles des victimes, dénonçant "un acte incompréhensible et terrible".

Les attaques sont rares dans le pays d'Europe centrale, membre de l'UE et de l'Otan de 10,9 millions de personnes. La dernière remonte à 2023 quand un étudiant avait tué 14 personnes et fait 25 blessés à l'université de Prague.

Ce double meurtre intervient dans un contexte tendu, alors que l'Autriche voisine a connu le week-end dernier une attaque au couteau perpétré par un réfugié syrien, qui avait prêté allégeance au groupe Etat islamique (EI). Un garçon de 14 ans est décédé et cinq personnes ont été blessées.