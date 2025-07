Rhône: fin de cavale pour un détenu qui s'était évadé caché dans un sac à linge

Fin de cavale après une évasion rocambolesque: le détenu qui avait réussi à s'évader vendredi, discrètement caché dans le sac à linge de son codétenu libérable de la prison de Lyon-Corbas, a été interpellé lundi dans la métropole lyonnaise.

L'homme âgé de 20 ans a été cueilli vers 06H00 alors qu'il sortait d'une cave à Sathonay-Camp, au nord de Lyon, par les policiers de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et de la Division la criminalité organisée du Rhône (DCOS), selon le parquet de Lyon.

"Personne n'a été blessé" lors de son arrestation, et son codétenu "complice n'était pas avec lui et n'a pas encore été interpellé", a-t-on précisé.

Le détenu repris a été placé en garde à vue pour "évasion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs", selon le parquet.

Le jeune homme, natif de Mayotte, était écroué à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas pour "meurtre en bande organisée", lié à la criminalité organisée, et "infraction à la législation sur les armes",dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris.

Il a pu s'évader vendredi matin selon un procédé "extrêmement rare, que nous n'avons jamais connu dans cette administration", a commenté à BFMTV Sébastien Cauwel, directeur de l'administration pénitentiaire.

"Ils étaient trois en cellule, l'un de ses cocellulaires était libérable vendredi matin et il a profité de la complicité de ce cocellulaire pour se cacher dans un gros sac de linge", et sortir en même temps que ce complice, aux yeux et à la barbe des surveillants, a-t-il précisé.

C'est seulement samedi matin que son absence en cellule a été constatée.

"Dysfonctionnements graves"

Le directeur de l'administration pénitentiaire Sébastien Cauwel lors d'une visite de la ministre de la Justice de France au centre pénitentiaire de Saint-Maur, près de Châteauroux, au centre de la France, le 28 février 2025 AFP/Archives

Il y a eu "manifestement toute une série de dysfonctionnements" "graves" et "inadmissibles", a estimé M. Cauwel, précisant avoir lancé une enquête interne et l'ouverture d'une inspection de l'inspection générale de la justice demandée par le garde des Sceaux.

L'enquête interne devra "faire toute la lumière sur les circonstances de cette évasion" et l'administration pénitentiaire "prendra toutes les mesures disciplinaires qui s'imposent", avait indiqué samedi l'AP.

A la suite de son évasion, le détenu, qui mesure 1,70m, avait fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol émise dimanche.

Selon la fiche, consultée par l'AFP, le jeune homme est poursuivi notamment dans le cadre de l'enquête pour "meurtre en bande organisée" concernant Djalal Chaabi. Ce dernier était un trafiquant de drogue abattu de plusieurs balles le 15 janvier aux Ulis (Essonne) par deux tueurs à gages, selon le Parisien.

La maison d'arrêt de Lyon-Corbas, qui dispose de 660 places, dont 60 pour les femmes, a été mise en service en 2009. Son taux d'occupation actuel "est d'environ 170% et donc ça rend les conditions de travail de nos agents plus compliquées", selon M. Cauwel.