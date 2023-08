Robe de soirée, clonage et robot au salon animalier de Shanghai

D'une robe de soirée pour chien à 12.000 euros jusqu'aux snacks de luxe, le salon des animaux de compagnie de Shanghai, le plus grand d'Asie, démontre la passion des Chinois pour leurs bêtes à poil.

Robots compagnons, vêtements connectés avec intelligence artificielle: la pléthore de gadgets exposés au "Pet Fair Asia" est aussi le signe du pouvoir d'achat grandissant d'une classe moyenne de jeunes propriétaires férus de technologie.

"Quand vous avez un animal, vous l'élevez comme si c'était votre enfant", déclare à l'AFP la jeune propriétaire d'un chien, Mme Song. "Il occupe une place vraiment très importante dans votre coeur."

La passion pour les animaux de compagnie a explosé ces dernières décennies dans le pays. En Chine, où vivent 1,4 milliard d'habitants, près de 100 millions de foyers en possédaient au moins un en 2022.

"L'évolution des mentalités en matière de famille et l'augmentation du nombre de célibataires" expliquent en partie ce boom, estime le cabinet de conseil Deloitte, basé à Londres.

"Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus sacrifier toute leur vie pour élever des enfants, comme la génération précédente", déclare à l'AFP Mme Duan, une jeune visiteuse du salon. "Avec un animal, ils peuvent obtenir immédiatement cette intimité, cette douceur (...) mais sans avoir à dépenser autant de temps et d'énergie" que pour un bébé, souligne-t-elle.

Certains propriétaires n'hésitent pas à dépenser des fortunes pour leurs animaux.

Litière au tofu

Ainsi, cette robe blanche resplendissante, longue de 1,5 mètre, qui scintille derrière une vitre du salon de Shanghai. Brodée à la main, accompagnée de son diadème, elle est vendue pour 99.999 yuans (12.600 euros).

Un chien dort sur une table lors du salon des animaux de compagnie de Shanghaï, le 17 août 2023 AFP

Elle n'est pas destinée à être portée par une femme mais... par une chienne, lors d'un "mariage canin", explique à l'AFP Sun Chao, responsable de l'atelier de création derrière ce vêtement un peu spécial.

"L'environnement économique en Chine n'est pas super ces dernières années. Mais le marché des animaux de compagnie, c'est vraiment un cas à part", explique M. Sun, qui affirme que son entreprise reçoit plusieurs dizaines de commandes par an.

D'ici 2025, le secteur des animaux de compagnie devrait croître de 68% pour atteindre les 811 milliards de yuans (102 milliards d'euros) de revenus en Chine, selon le cabinet iiMedia Research. Et selon ses organisateurs, l'actuelle édition de la "Pet Fair Asia" est d'une ampleur sans précédent.

Plus de 2.000 exposants sont présents et y vendent certains articles surprenants: litière pour chat au tofu, snacks pour animaux à base de grenouille ou encore beignets et macarons pour chiens. Dans une Asie de l'Est où le rythme de travail peut être frénétique et les heures supplémentaires fréquentes, les caméras connectées pour pouvoir surveiller son animal à distance depuis son smartphone sont également des produits star.

28.000 euros le clone

Un petit robot, proposé à 169 dollars (155 euros) peut ainsi suivre l'animal de compagnie, le nourrir, jouer avec lui avec un laser ou encore diffuser la voix du maître.

La prochaine version de l'appareil devrait avoir recours à l'intelligence artificielle pour interpréter les mouvements de l'animal et réagir en conséquence.

Un chien porte un écriteau où on peut lire "Je suis un chien cloné" au stand Sinogene, au salon des animaux de compagnie de Shanghaï, le 17 août 2023 AFP

Au stand de la société chinoise Sinogene, les visiteurs se pressent autour de toutous tous identiques, portant un harnais sur lequel est écrit "Je suis un chien cloné".

L'entreprise est l'une des rares au monde à proposer des services de clonage d'animaux de compagnie, afin de permettre à leurs propriétaires d'être "pour toujours" avec eux, comme l'indique son slogan.

Sinogene a déjà cloné environ 500 animaux pour des clients chinois depuis l'ouverture de ce service en 2017, indique à l'AFP M. Dai, un représentant de Sinogene. Coût: entre 220.000 et 450.000 yuans (28.000 et 57.000 euros), en fonction de la race.

Si les chiens et les chats reignent en maîtres sur le salon, d'autres espèces animales sont également présentes.

Un employé d'un constructeur de voitures électriques tente d'attirer les clients en faisant marcher dans les allées un imperturbable alpaga.

Plus loin, une nuée de serpents se tortille dans des récipients en plastique et un attroupement de visiteurs curieux se forme autour de suricates - un petit carnivore originaire du sud-ouest de l'Afrique.