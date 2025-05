Rodéo urbain: 10 ans de prison pour avoir mortellement fauché une jeune femme

Le tribunal correctionnel de Brest a prononcé une peine de dix ans de prison ferme à l'encontre d'un automobiliste qui avait mortellement fauché une jeune femme lors d'un rodéo urbain en mars 2024.

La représentante du parquet Véronique Wester-Ouisse, qui avait requis 12 ans ferme, a vilipendé un "être veule" se moquant "éperdument des autres". Le prévenu avait, selon la magistrate, adopté un "comportement routier qui, additionné à la consommation de stupéfiants, ne pouvait aboutir qu'à ce résultat".

"La vie d'Alice Richard a été effacée par cet homme multirécidiviste", a-t-elle lancé.

Marc-André M., 25 ans, déjà condamné à huit reprises pour des vols, conduite sans permis ou trafic de stupéfiants, était jugé pour avoir mortellement fauché la jeune femme de 24 ans le 31 mars 2024 à 01h50 du matin, sur le port de Brest.

Incarcéré depuis plus d'un an, le prévenu a reconnu à l'audience qu'il roulait alors à près de 140 km/h en pleine ville, dans le cadre d'une course avec deux autres véhicules.

"Ils se sont collés à moi en faisant des appels de phares, c'est le signal de la course. J'ai tapé une accèl' (une accélération, ndlr)", a-t-il narré.

Alice Richard, qui sortait d'un pub, a été projetée à 20 mètres du passage piéton qu'elle traversait à ce moment-là. Son ami Glénan G. a subi de multiples blessures.

Sans permis au moment des faits, Marc André M. avait l'habitude de se filmer sur le réseau social Snapchat, roulant à vive allure, un joint à la main. "J'ai toujours eu le pied lourd mais j'étais inconscient", a-t-il dit à l'audience, assurant ne pas "être fier" des faits qui le "hanteront tous les jours".

Lors de sa garde à vue, le jeune homme avait affirmé que les victimes "n'avaient rien à faire là", ayant traversé la chaussée en diagonale.

Deux ans de prison, dont un an ferme, et six mois de prison avec sursis ont également été requis à l'encontre de deux de ses passagers pour non assistance à personne en danger.

"Chacun aurait dû descendre du véhicule et porter secours. La seule réponse a été la fuite", a pointé la magistrate.

Le soir des faits, Alice Richard avait envoyé un SMS à ses parents pour leur dire qu'elle passait une "super soirée". "Le téléphone a sonné trois heures après pour me dire qu'(elle) était morte", a dit sa mère à l'audience, en racontant la "si courte vie" de sa fille "morte fracassée dans une flaque de sang".

En 2024, 3.190 personnes au total ont été tuées sur les routes de France (+0,7% sur un an), dont 451 piétons.