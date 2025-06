Royaume-Uni: deux ours s'échappent de leur enclos et se régalent d'une réserve de miel

Deux jeunes ours se sont échappés lundi de leur enclos dans un zoo du sud de l'Angleterre, pour se ruer sur une réserve de miel stockée à proximité, obligeant le public à se replier dans un bâtiment sécurisé, a indiqué mardi l'établissement.

Mish et Lucy, deux oursons de quatre ans, "se sont échappés de leur enclos hier (lundi) (...) et ont foncé tout droit vers leur réserve de nourriture", a indiqué un porte-parole du Wildwood Devon.

Les deux animaux "se sont régalés de différents produits, dont l'équivalent de leur consommation de miel sur une semaine, avant d'être raccompagnés moins d'une heure plus tard en toute sécurité vers leur enclos" par les professionnels de l'établissement.

"A aucun moment, ils n'ont représenté une menace pour le public", même si par mesure de sécurité les visiteurs ont été regroupés momentanément dans un bâtiment sécurisé, a ajouté l'établissement.

Ils ont été surveillés à tout moment grâce aux caméras de surveillance du site et par des équipes sur place.

Après avoir profité de leur butin, Mish et Lucy se sont paisiblement endormis dans leur enclos.

La police a été dépêchée sur place et une enquête est en cours pour savoir comment les deux oursons ont pu s'échapper.

Le zoo de Wildwood Devon s'étend sur plus de 16 hectares de terrains et de bois, et est spécialisé dans les espèces indigènes britanniques. Il héberge ainsi des loups, des renards, des lynx, des reptiles et des oiseaux. Les ours ont disparu du Royaume-Uni depuis le XIe siècle, indique le zoo sur son site internet.

Mish et Lucy sont arrivés au Wildwood Devon en 2021, après avoir été abandonnés par leur mère lors d'une tempête de neige en Albanie.

Après plusieurs tentatives pour les réintroduire dans la nature, les experts ont estimés qu'ils ne pourraient pas y survivre seuls.