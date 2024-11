Sara Sharif, l'enfant martyre dont le calvaire bouleverse les Britanniques

Photo non datée, diffusée par la police du Surrey, le 17 octobre 2024, de la jeune britannico-pakistanaise, Sara Sharif

Coups, morsures humaines, fractures, brûlure au fer à repasser, enfermement: rien n'avait été épargné à Sara Sharif, dix ans, tuée dans la maison familiale en août 2023, et dont le père, la belle-mère et l'oncle sont actuellement jugés à Londres.

Depuis le début du procès le 14 octobre au tribunal de l'Old Bailey, les sévices infligés à la fillette sont un catalogue d'horreurs insoutenables.

Quelques heures après sa mort, le père Urfan Sharif, 42 ans, la belle-mère Beinash Batool, 30 ans, et l'oncle Faisal Malik, 29 ans, achetaient des billets d'avion pour le Pakistan et s'envolaient avec leurs quatre autres enfants, abandonnant son corps sur un lit.

Il comptait 25 fractures, plus ou moins anciennes, qu'un pathologiste n'a pu expliquer que par des coups violents et répétés. Même l'os hyoïde du cou avait été brisé, probablement par "étranglement manuel", selon cet expert, Anthony Freemont.

Sara portait également 70 marques de coups et blessures. Des traces de son sang ont été trouvées sur une batte de baseball et un rouleau à pâtisserie.

L'ADN de son père et de son oncle ont aussi été détectés sur une ceinture, et du sang et des cheveux de Sara ont été découverts sur des cagoules faites de sacs en plastique qu'on lui scotchait apparemment sur la tête.

Vendredi, le procureur William Emlyn Jones, reprécisant certains faits, a raconté comment l'école, constatant à plusieurs mois d'intervalle des traces de coups sur son visage, avait émis un signalement et interrogé la petite fille en mars 2023.

L'enfant n'avait pas voulu répondre, puis caché sa tête dans ses bras. Et sans quitter cette position, avait accusé son frère aîné, affirmant que sa belle-mère n'avait rien vu.

Deux semaines plus tard, Beinash Batool avait expliqué une autre marque en disant que Sara s'était blessée avec un crayon.

- "Possédée" -

Mais dans des messages WhatsApp échangés avec sa sœur Qandeela Saboohi entre 2020 et 2023, la belle-mère accuse régulièrement Urfan Sharif de battre Sara car "elle n'est pas sage".

"Elle est couverte d'ecchymoses, littéralement battue à mort", dit-elle en 2021, dans des messages qu'ont pu écouter les jurés cette semaine. Elle affirme aussi que l'enfant est "possédée".

Son institutrice Helen Simmons a raconté une fillette un temps "heureuse" mais parfois "impertinente", qui en janvier 2023 était arrivée à l'école avec un hijab – seule de la famille à en porter – et qui tirait dessus pour cacher des traces qu'elle ne voulait pas expliquer.

En avril 2023, la famille a déménagé de cinq kilomètres, de West Byfleet à Woking (sud-ouest de Londres). Sara n'est pas retournée à l'école.

Son père avait prévenu qu'elle serait scolarisée à la maison "avec effet immédiat".

Les voisins entendaient régulièrement des cris, des insultes, des coups.

Rebecca Spencer, qui a vécu deux ans au-dessus de la famille à West Byfleet, a raconté qu'elle entendait des pleurs, des claquements de porte et des "cliquetis" comme si quelqu'un essayait d'ouvrir une porte fermée. Et la belle-mère, insultant la petite fille. "C'était la belle-mère qui criait contre Sara, elle criait son nom", a-t-elle témoigné.

Dans le box des accusés, protégé par une paroi de plexiglass, le trio, qui a plaidé non coupable, écoute tête baissée.

Urfan Sharif, petit homme mince aux traits durs, ne lève la tête que pour regarder les images de leur arrestation dans l'avion qui les avait ramenés du Pakistan le 13 septembre 2023, après un mois de cavale.

Dans ces images montrées vendredi aux jurés, il dit n'avoir aucun bagage. "Je pense que vous venez nous chercher", déclare Beinsah Batool en voyant arriver les policiers dans leur avion qui s'est posé à l'aéroport londonien de Gatwick.

Après avoir fui le 9 août 2023, Urfan Sharif avait appelé la police anglaise le lendemain depuis le Pakistan, pour expliquer avoir "légalement puni (sa) fille" qui "n'était pas sage". "Je l’ai battue, je ne voulais pas la tuer mais je l’ai trop battue", avait-il ajouté, en donnant son adresse à Woking.

La police avait découvert le corps de l'enfant sur un lit superposé couvert d'un drap, avec une note manuscrite du père qui s'accusait de sa mort.