Sécurité routière: forte hausse de la mortalité en juillet sur un an

Le
14 Aoû. 2025 à 13h59 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
La mortalité routière a fortement augmenté (+23%) en juillet en France métropolitaine par rapport au même mois l'an dernier

La mortalité routière a fortement augmenté (+23%) en juillet en France métropolitaine par rapport au même mois l'an dernier, a annoncé jeudi la Sécurité routière.

Selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 338 personnes sont décédées le mois dernier sur les routes de l'Hexagone, contre 275 en juillet 2024.

Cette hausse concerne l'ensemble des réseaux routiers, aussi bien en agglomération qu'à la campagne ou sur les autoroutes, précise la Sécurité routière dans un communiqué.

Ce bilan est jugé "très préoccupant" par François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui dénonce "un relâchement inacceptable des comportements au volant".

"Dans les jours qui viennent, j'adresserai aux préfets une instruction visant à renforcer les opérations de contrôle, en ciblant particulièrement les comportements à risque", a-t-il indiqué, appelant à "redoubler de vigilance" lors du weekend du 15 août.

Le nombre de blessés graves (1.644 personnes) a tout de même reculé de 5% en juillet sur un an en métropole.

Sur les routes d'Outre-mer, le nombre d'accidents corporels a augmenté de 25%, avec 28 décès, soit 13 de plus qu'à la même période l'an passé.

Société
FRANCE

