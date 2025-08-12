Seine-et-Marne : un détenu de 74 ans se suicide à la prison de Meaux-Chauconin

La prison de Meaux-Chauconin, en Seine-et-Marne, le 18 juillet 2025

Un homme de 74 ans s'est pendu dans sa cellule du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin (Seine-et-Marne) dimanche, deux jours après son incarcération pour viols et agressions incestueuses, a appris l'AFP mardi du parquet de Meaux et de source policière.

L'homme a été retrouvé dimanche matin pendu dans sa cellule.

"Le personnel pénitentiaire a immédiatement coupé le lien utilisé pour sa pendaison et pratiqué un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours", a rapporté le parquet de Meaux.

D'après le parquet, "le détenu avait été identifié dès son incarcération comme présentant un risque auto-agressif, raison pour laquelle il se trouvait avec un autre codétenu dont il a profité de l'absence pour passer à l'acte".

L'enquête, confiée au commissariat de Meaux, exclut l'intervention d'un tiers dans le décès, a ajouté la même source.

Cet homme avait été placé en garde à vue le 6 août puis mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Meaux pour des faits de viols et agressions sexuelles incestueuses sur mineur de 15 ans et corruption de mineur de 15 ans, selon le parquet de Meaux et une source policière.

Le septuagénaire avait été transporté à l'hôpital en état de mort cérébral, a précisé la source policière.

Il est décédé mardi, a indiqué le parquet.

Dans des lettres adressées à ses proches et à l'administration, il avait exposé son intention de mettre fin à ses jours, "en lien avec la procédure dont il faisait l'objet et dont il reconnaissait les faits" d'après le parquet.

En France, 141 personnes se sont suicidées en prison en 2024 selon l'administration pénitentiaire, soit un suicide tous les deux jours et demi environ.

Selon Santé publique France, le taux de suicide en prison est 10 fois plus élevé chez les hommes et 40 fois plus élevé chez les femmes par rapport à la population générale.