SpaceX attaqué en justice pour violation de propriété privée au Texas

Les créateurs du jeu "Cards Against Humanity" poursuivent en justice SpaceX, l'entreprise aérospatiale d'Elon Musk, pour avoir exploité illégalement un terrain leur appartenant à la frontière entre le Texas et le Mexique.

Célèbres pour leur jeu de cartes au ton provocateur, ils ont déposé plainte jeudi. Ils réclament 15 millions de dollars à la société du milliardaire, qui aurait entreposé "des graviers, des tracteurs et des déchets de l'espace" sur cette parcelle.

"SpaceX d'Elon Musk construisait un truc spatial à proximité et ils se sont dit qu'ils pouvaient déverser leur merde sur notre magnifique terrain sans demander", expliquent les créateurs du jeu, sur un site web créé pour accompagner leur plainte.

"Après que nous les avons chopé, SpaceX nous a donné un ultimatum de 12 heures pour accepter une offre dérisoire de moins de la moitié de la valeur de notre terrain", ajoutent-ils.

Ils ont décliné, puis ont saisit la justice du Texas.

Ce terrain jouxte la frontière avec le Mexique. Il avait été acheté par "Cards Against Humanity" en 2017 pour y empêcher la construction du mur antimigrants érigé à l'époque par Donald Trump.

La société l'avait acquis grâce à des milliers de dons de 15 dollars, lors d'une campagne de financement participatif.

Quelque "150.000 personnes nous ont donné leur argent durement gagné et, en échange, nous avons juré de protéger cette terre des milliardaires racistes et de leurs projets futiles et stupides", expliquent les créateurs sur le site web.

"Nous avons promis d'utiliser tous les outils juridiques à notre disposition pour protéger cette terre des brutes comme Trump et Musk", qui soutient la course du républicain à la Maison Blanche, insistent les créateurs.

Selon eux, tous les soutiens de la campagne initiale recevront jusqu'à 100 dollars chacun si "Cards Against Humanity" obtient gain de cause.

Basé sur le principe du cadavre exquis, ce jeu de société anglo-saxon propose aux joueurs de compléter une phrase, grâce aux suggestions irrévérencieuses suggérées par les cartes qu'ils tirent. Il a été adapté en français sous le nom de "Blanc-manger Coco".

Contacté par l'AFP, SpaceX n'a pas répondu dans l'immédiat.