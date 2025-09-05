Sri Lanka: 15 morts dans la chute d'un bus au fond d'un ravin

Le
05 Sep. 2025 à 04h26 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des soldats autour de l'épave d'un bus tombé dans un précipice la nuit précédente, dans la région montagneuse d'Ella, le 5 septembre 2025 au Sri Lanka

AFP
-
Un bus transportant une trentaine de touristes a plongé dans un précipice le long d'une route du centre du Sri Lanka, tuant 14 de ses passagers et le chauffeur, a annoncé vendredi la police.

Pour une raison qui reste à déterminer, le bus qui circulait jeudi soir dans la région montagneuse d'Ella, à 130 km à l'est de la capitale Colombo, a d'abord percuté un véhicule avant de tomber dans le ravin, a précisé la police.

Aucun ressortissant étranger ne figure parmi les 15 tués et les 16 blessés, selon ce bilan provisoire.

Cet accident est le plus meurtrier survenu sur les routes du Sri Lanka depuis la chute dans un ravin, en mai dernier dans la région de Kotmale (centre), d'un autre bus qui avait causé la mort de 23 personnes.

Quelques 3.000 personnes perdent chaque année la vie sur les routes du Sri Lanka.

Société
SRI LANKA

