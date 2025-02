Sri Lanka : un train déraille après avoir percuté des éléphants

Des policiers et personnels ferroviaires sur les lieux d'un déraillement de train après avoir percuté des éléphants, à Habarana, dans l'est du Sri Lanka, le 20 février 2025

Un train de passagers a déraillé jeudi au Sri-Lanka après avoir percuté une famille d'éléphants, une collision qui n'a fait aucun blessé parmi les passagers mais a fait six morts parmi les pachydermes, selon la police.

Le train express roulait près d'une réserve de faune sauvage à Habarana, à environ 180 kilomètres à l'est de la capitale Colombo, lorsqu'il a percuté le troupeau traversant la voie avant l'aube.

"Il a déraillé, mais il n'y a pas de victimes parmi les passagers", a déclaré la police, ajoutant que les autorités en charge de la faune prennent soin des deux éléphants qui ont survécu.

Des vidéos tournées après l'accident montrent un éléphant aux côtés d'un jeune éléphant blessé allongé près des rails, les extrémités de leurs trompes enroulées ensemble.

Tuer ou blesser des éléphants est une infraction pénale au Sri Lanka, qui compte environ 7.000 éléphants sauvages et où ces mammifères sont considérés comme un trésor national, en partie en raison de leur importance dans la culture bouddhiste.

Cette collusion est le pire accident de ce type enregistré au Sri Lanka.

En septembre 2018, deux éléphanteaux et leur mère enceinte avaient été tués dans la même région, lors d'une collusion similaire impliquant un train.

Depuis, les autorités ont ordonné aux conducteurs de trains de respecter des limites de vitesse pour éviter de blesser des éléphants quand ils sont dans des zones où ils sont susceptibles de traverser les voies.

Cet accident survient quelques jours après que les autorités du pays ont fait part de leurs inquiétudes quant au nombre croissant d'affrontements entre des humains et des éléphants dans certaines régions.

Des fermiers désespérés après le pillage ou la destruction de leurs récoltes, qui sont leur unique moyen de subsistance, s'en prennent aux pachydermes.

Ainsi, 450 éléphants et 150 personnes ont été tués lors d'affrontements en 2023, avait indiqué dimanche le ministre adjoint de l'Environnement, Anton Jayakody.

Cela représente une légère hausse par rapport à 2022, où 433 éléphants et 145 avaient été tués, selon les chiffres officiels.

Le nombre total de pachydermes tués au cours de ces deux années représente à plus d'un dixième de la population d'éléphants vivant dans ce pays d'Asie du sud.

Le ministre a affirmé que le nouveau gouvernement entend mettre fin à ce problème en empêchant les éléphants de traverser les villages.

Nous prévoyons d'introduire plusieurs barrières - celles-ci peuvent inclure des clôtures électriques, des tranchées ou d'autres dispositifs de dissuasion - pour rendre plus difficile la possibilité pour les éléphants sauvages de s'aventurer dans les villages", a détaillé M. Jayakody à l'AFP.

Les éléphants d'Asie enterrent leurs petits décédés et les pleurent bruyamment, selon une étude réalisée par des scientifiques indiens et publiée l'an dernier dans le Journal of Threatened Taxa. Elle détaille le comportement des pachydermes évoquant les rites funéraires humains.

Ces mammifères sont connus pour leur comportement social et coopératif, mais l'enterrement de petits n'avait été que "brièvement étudié" parmi les éléphants d'Afrique jusque-là.

Le phénomène était encore inexploré parmi leurs congénères asiatiques, selon l'étude.

Les éléphants d'Asie figurent sur la liste des espèces en voie de disparition dressée par l'Union internationale pour la conservation de la nature.

On estime que 26.000 d’entre eux vivent à l’état sauvage, principalement en Inde mais il en demeure aussi quelques-uns en Asie du Sud-Est. Hors captivité, ils vivent en moyenne de 60 à 70 ans.