Sri Lanka: une voiture de course sort de piste, au moins sept morts

Au moins sept personnes ont été tuées et 21 autres blessées quand une voiture a percuté des spectateurs, lors d'une course automobile à forte affluence organisée dimanche par l'armée sri-lankaise à l'est de Colombo, a indiqué la police.

Le véhicule a percuté la foule sur un tronçon non protégé du circuit en terre de Fox Hill, entretenu par l'armée, et situé à environ 180 km de la capitale sri-lankaise.

Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre des commissaires de piste agitant des drapeaux jaunes pour avertir les conducteurs de ralentir après qu'une voiture se soit renversée sur la piste.

On voit alors plusieurs voitures passer à grande vitesse dans des nuages de poussière orange, jusqu'à ce qu'une voiture rouge percute la foule et que l'on entende les gens crier.

"Au total, 27 personnes ont été transportées à l'hôpital dont sept ont succombé à leurs blessures", a déclaré Nihal Thalduwa, un porte-parole de la police, en précisant qu'une fillette de huit ans figurait parmi les morts.

Peu avant l'accident, le chef de l'armée, Vikum Liyanage, avait annoncé que les portes du circuit avaient été ouvertes gratuitement aux spectateurs pour promouvoir le sport automobile, l'événement ayant lieu pour la première fois depuis cinq ans en raison de la pandémie de Covid et de la crise économique de l'île.

"Aujourd'hui est un jour très spécial... Nous avons décidé de permettre à tout le monde d'entrer gratuitement", avait déclaré M. Liyanage, en affirmant qu'environ 100.000 spectateurs étaient présents sur le circuit de Fox Hill.