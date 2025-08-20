Suède: la célèbre église en bois rouge de Kiruna se rapproche de son nouvel emplacement

Le
20 Aoû. 2025 à 09h04 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Vue aérienne de l'église en bois de Kiruna lors de son déplacement, à Kiruna, en Suède, le 19 août 2025

Vue aérienne de l'église en bois de Kiruna lors de son déplacement, à Kiruna, en Suède, le 19 août 2025

AFP
Jonathan NACKSTRAND
Partager 3 minutes de lecture

Magnifique église en bois rouge, considérée comme l'un des plus beaux bâtiments de Suède, l'église de Kiruna a repris mercredi son lent déplacement dans le cadre du déménagement de la ville arctique causé par l'expansion de sa mine, la plus grande d'Europe.

Le développement de l'exploitation d'un immense gisement de minerai de fer par le groupe LKAB, dont les forages de plus en plus profonds au fil des ans ont fragilisé le sol, augmente le risque d'effondrement dans certaines zones, ce qui oblige la cité arctique à déménager.

L'entreprise a proposé soit de compenser financièrement toutes les personnes affectées par la relocalisation, soit de reconstruire leurs maisons ou bâtiments.

Elle a décidé de déplacer Kiruna Kyrka, une imposante église luthérienne suédoise de 672 tonnes datant de 1912, en une seule pièce.

Prouesse technique, ce déménagement de cinq kilomètres est réalisé sur des remorques télécommandées, qui avancent lentement à 500 mètres par heure.

L'opération a commencé mardi matin et devrait se terminer mercredi vers 14h00 ou 15h00 (12h00 ou 13h00 GMT).

Le déplacement s'est déroulé sans encombre jusqu'ici pour le convoi de 1.200 tonnes au total, qui devrait avancer plus lentement mercredi en raison de passages étroits et de virages à 90 degrés, ont déclaré des responsables du projet.

Retransmise en direct à la télévision suédoise, cette migration suscite un vif intérêt et s'opère sous le regard d'une grande foule.

Des personnes assistent au déplacement de l'église en bois de Kiruna, le 16 août 2025 à Kiruna, en Suède

Des personnes assistent au déplacement de l'église en bois de Kiruna, le 16 août 2025 à Kiruna, en Suède

AFP
Jonathan NACKSTRAND

Le roi Carl XVI Gustaf est notamment attendu à Kiruna, et devrait participer à une tentative de battre le record du monde du nombre de personnes assistant à un "kyrkkaffe", une pause-café traditionnelle à l'église.

Le processus de déménagement de la ville a commencé il y a près de deux décennies et devrait encore se poursuivre pendant des années.

Le nouveau centre-ville a été officiellement inauguré en septembre 2022.

A lui seul, le déplacement de l'église, entièrement financé par LKAB, devrait coûter 500 millions de couronnes (44,8 millions d'euros).

Large de 40 mètres et pesant 672 tonnes, l'imposant édifice, conçu par l'architecte suédois Gustaf Wickman, mêle différentes influences architecturales. Des motifs d'inspiration sami, peuple autochtone de la région, ornent les bancs.

Vue aérienne de l'église en bois de Kiruna lors de son déplacement, à Kiruna, en Suède, le 19 août 2025

Vue aérienne de l'église en bois de Kiruna lors de son déplacement, à Kiruna, en Suède, le 19 août 2025

AFP
Jonathan NACKSTRAND

L'intérieur, sombre, comporte des éléments de style romantique national, ainsi qu'un retable Art nouveau peint par le prince Eugène de Suède (1865-1947), représentant un paysage aux couleurs pastel, inspiré par ses voyages en Toscane et dans le sud-ouest de la Suède.

Les fenêtres de l'église, en verre soufflé à la main, ont été retirées avant le déplacement et remplacées par du contreplaqué peint.

Le clocher, qui se tenait séparément à côté de l'église, sera déplacé la semaine prochaine.

Société
SUÈDE

Dans le même thème - Société

Une grue soulève l'épave d'un bus après un accident meurtrier dans le district de Guzara, dans la province d'Hérat, le 20 août 2025 en Afghanistan
International

Afghanistan: 78 morts dans l'accident d'un car transportant des migrants de retour d'Iran

La prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) le 14 mai 2025
Société

La justice ordonne d'assouplir le traitement d'un nouveau détenu à Vendin-le-Vieil

Frédéric Péchier (c), médecin anesthésiste accusé d'avoir tué 12 patients, et son avocat, Randall Schwerdorffer (g), arrivent au palais de justice de Besançon, le 8 mars 2023
Société

La défense fait planer le doute avant le procès de l'anesthésiste Péchier

67.85572, 20.22513

À la une

International

Nouvelle crise entre Netanyahu et Macron, accusé de nourrir l'antisémitisme

Afrique

Présidentielle Côte d'Ivoire : le parrainage citoyen un moyen de "filtrer les candidats"

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

Afrique

Au moins 52 civils tués en une semaine: le nord-est de la RD Congo face à une recrudescence des attaques rebelles

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

International

À l’entrée de Gaza, des centaines de camions humanitaires bloqués et une aide au compte-gouttes

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?

TERRIENNES

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

TERRIENNES

Les Vietnamiennes désormais libres d'avoir plus de deux enfants, mais le veulent-elles ?