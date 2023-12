Suisse: un tireur "dangereux" arrêté après avoir tué deux personnes

Des policiers contrôlent des véhicules près de Saint-Maurice alors qu'ils recherchent un homme armé qui a tué deux personnes et en a blessé une autre à Sion, dans le sud de la Suisse, le 11 décembre 2023

Après quelques heures de cavale et une vaste chasse à l'homme, la police suisse a arrêté lundi un homme "dangereux" soupçonné d'avoir tué deux personnes et d'en avoir blessé une autre dans la ville de Sion, dans le sud-ouest de la Suisse.

"Le dispositif policier mis en place a permis l’arrestation par les agents de la Police intercommunale de Crans-Montana de l’auteur présumé des coups de feu alors qu’il se trouvait dans la région de St-Léonard à 15h43", explique la police cantonale du Valais, dans un communiqué.

Lundi matin vers 08H00 (07H00 GMT) à Sion, le tireur présumé, âgé de 36 ans, a d'abord abattu une femme de 34 ans.

"Le tueur l’aurait harcelée à plusieurs reprises pour avoir une relation avec elle", croit savoir le quotidien régional Le Nouvelliste, précisant qu'une procédure judiciaire avait été ouverte à ce sujet à l'encontre du tireur.

La deuxième victime mortellement touchée, un homme âgé de 41 ans est le responsable d'une entreprise locale où le tireur avait travaillé, indique encore le quotidien.

Quand à la blessée, il s'agit d'une secrétaire de la même entreprise, âgée de 49 ans, qui a tenté de donner l'alarme.

Ce type d'incidents est rare en Suisse et la police avait déployé de très importants moyens pour retrouver l'auteur le plus rapidement possible.

Le bureau du procureur cantonal a pour sa part ouvert une instruction pour "assassinat subsidiairement meurtre".