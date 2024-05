Thaïlande: incendie d'un réservoir de gaz, un mort, 200 évacués

Une personne a été tuée dans l'énorme incendie qui s'est produit jeudi dans un réservoir de gaz sur un site industriel dans l'est de la Thaïlande, et des centaines de personnes ont dû être évacuées, ont annoncé les autorités.

L'incendie a commencé vers 10h30 du matin (03h30 GMT) dans le port industriel de Maptaphut, dans la province de Rayong, ont-elle précisé.

Quatre personnes ont été blessées, et c'est l'une d'elles qui est décédée plus tard de ses blessures, a déclaré l'autorité thaïlandaise des sites industriels (IEAT), ajoutant qu'on ignorait pour l'instant les causes de l'incendie.

Des vidéos diffusées par les médias locaux montraient des gros nuages de fumée noire et des flammes s'échappant du réservoir.

Attaya Attaya Nual-Uthai, chef du Bureau de prévention et de contrôle des catastrophes de la région, a précisé qu'"environ 200 personnes ont été évacuées des alentours", sans donner plus de détails.

Les secours, y compris des renforts arrivés des provinces voisines, tentaient d'éteindre l'incendie en y déversant de l'eau de mer.

La Thaïlande connaît ces derniers temps une augmentation notable des incendies, en raison de la canicule qui touche l'Asie du Sud et du Sud-Est.

Par ailleurs, les accidents industriels ne sont pas rares dans ce pays où les normes de sécurités sont connues pour être peu rigoureuses.

En 2022, une fuite sur un oleoduc sous-marin, toujours dans la province de Rayong, avait déversé des tonnes de brut dans la mer, des milliers de litres atteignant les côtes.