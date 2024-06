Toulouse: des casse-cou s'affrontent dans une course de caisses à savon

Des participants à une course de caisses à savon, le 2 juin 2024 à Toulouse

Une quarantaine de véhicules étaient, ce dimanche à Toulouse, au départ d'une course de caisses à savon, ces voiturettes artisanales sans moteur qui tentent de dévaler une pente le plus rapidement possible.

Deux concurrents déguisés en dinosaures à bord d'un véhicule en forme d'oeuf, un gâteau de mariage roulant ou encore un cassoulet conduit par un pilote-saucisse, les participants ont essayé d'atteindre la ligne d'arrivée sans s'écraser au sol ou contre les bottes de foin délimitant le parcours.

Des participants à une course de caisses à savon s'écrasent contre des bottes de foin, le 2 juin 2024 à Toulouse AFP

"C'était un rêve depuis une dizaine d'années avec mes copains, on n'a pas eu peur de chuter car on a tous fait les fous dans notre jeunesse", explique Stéphane Bartos, 47 ans, qui participe pour la première fois à cette course, organisée par Red Bull, aux commandes d'un bateau offshore rose tirant une poupée d'1m20 sur des skis nautiques.

Des participants à une course de caisses à savon, le 2 juin 2024 à Toulouse AFP

Pour tenter de gagner un voyage dans les usines de l'écurie de Formule 1 Red Bull, les équipes étaient départagées sur trois critères: l'originalité de la caisse à savon, la mise en scène lors du départ et le temps de course réalisé.

Le géant autrichien des boissons énergisantes organise ce genre de compétition dans une cinquantaine de pays dans le monde depuis 2000.