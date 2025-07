Tour de France: la fausse joie de Julian Alaphilippe

"Comme un con": Julian Alaphilippe s'est fait une fausse joie dimanche à Carcassonne en levant les bras sur la ligne, croyant avoir gagné la 15e étape du Tour de France au sprint, alors que deux coureurs échappés avaient déjà franchi l'arrivée.

Sextuple vainqueur d'étape sur la Grande Boucle, le Français pensait rajouter une nouvelle ligne à son prestigieux palmarès en devançant Wout Van Aert et Axel Laurance au sprint.

Mais deux coureurs belges avait déjà passé l'arrivée depuis plus d'une minute, le vainqueur Tim Wellens et son dauphin, Victor Campenaerts.

"Malheureusement la radio ne marchait plus après la chute donc comme un con j'ai fait le sprint pour essayer de gagner et voilà", a commenté un "Alaf" très déçu.

L'ancien double champion du monde est lourdement tombé en début d'étape sur un îlot central pavé, se luxant l'épaule.

Le Français Julian Alaphilippe après sa chute lors de la 15e étape du Tour de France entre Muret et Carcassonne, le 20 juillet 2025 AFP

"Je me suis souvenu comment ils avaient fait à l'hôpital et j'ai réussi à la remettre et puis après voilà je me suis battu parce que j'avais des bonnes jambes", a-t-il dit, ajoutant qu'il allait repartir mardi au lendemain de la journée de repos.

Le fait de devenir le premier Français à monter sur le podium d'une étape cette année n'a pas consolé le coureur de Tudor, qui n'a pas encore gagné avec sa nouvelle équipe en 2025 mais va rester "très motivé jusqu'à Paris".

La mésaventure de lever les bras sans avoir gagné arrive régulièrement dans le cyclisme, comme cela avait été le cas pour le sprinteur belge Jasper Philipsen sur le Tour de France 2022 ou pour Annemiek Van Vleuten lors de la course en ligne des JO de Tokyo-2020.

Alaphilippe avait lui-même déjà célébré trop tôt une victoire lors de Liège-Bastogne-Liège en 2021 alors que Primoz Roglic l'avait devancé de justesse sur la ligne. Le Français avait ensuite été rétrogradé à la cinquième place pour sprint irrégulier.