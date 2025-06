Trafic de drogue entre Toulouse et Aurillac: prison ferme pour trois frères

Trois frères, identifiés comme les têtes d'un réseau de trafic de stupéfiants entre Toulouse et le Cantal ont été condamnés à Aurillac à des peines de cinq à sept ans de prison ferme

Dix personnes étaient convoquées mardi devant le tribunal correctionnel d'Aurillac pour répondre de faits survenus entre décembre 2020 et septembre 2023. Seuls six prévenus se sont présentés à l'ouverture de l'audience et des mandats d'arrêts ont été émis pour les absents.

L'enquête, déclenchée après un contrôle routier dans le Lot, avait permis de mettre au jour un trafic structuré impliquant au moins 76 trajets de transport de drogue entre la Haute-Garonne et le Cantal.

Selon les estimations présentées par le procureur à l'audience, près de 50 kilos de cocaïne et plus de 150 kg de cannabis, pour une valeur de trois millions d'euros, ont ainsi circulé entre les deux départements.

Les trois têtes du réseau, deux frères jumeaux et leur demi-frère, ont écopé de peines s'échelonnant entre cinq et sept ans de prison. Des peines allant jusqu'à quatre ans de prison ont également été prononcées à l’encontre des autres membres du réseau.