Transport scolaire: 182 conducteurs positifs à l'alcool ou aux stupéfiants depuis début 2025

Le
04 Sep. 2025 à 09h14 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un car scolaire renversé à Jallans, près de Châteaudun (Eure-et-Loir) le 30 janvier 2025, après l'accident qui a tué une lycéenne de 15 ans

Un car scolaire renversé à Jallans, près de Châteaudun (Eure-et-Loir) le 30 janvier 2025, après l'accident qui a tué une lycéenne de 15 ans

AFP/Archives
Thomas SAMSON
Partager 2 minutes de lecture

Sur près de 30.000 cars de transport scolaire contrôlés entre janvier et fin août, 119 conducteurs ont été testés positifs à un stupéfiant et 63 à l'alcool, a annoncé le ministre des Transports Philippe Tabarot en visite dans l'Eure-et-Loir jeudi.

Ce déplacement intervient sept mois après le décès d'une lycéenne de 15 ans dans un accident de car scolaire dont le chauffeur avait consommé du cannabis, le 30 janvier à Châteaudun, dans le même département.

Le ministère des Transports avait lancé le 30 avril le plan Joana - du prénom de la victime - pour le renforcement de la sécurité routière du transport scolaire.

Chaque jour, 1,9 million d'élèves prennent le car scolaire, rappelle le ministère. "C'est un des modes de transport les plus sûrs", a souligné M. Tabarot devant des journalistes jeudi matin, puisqu'il représente 5% des déplacements et seulement 0,3% des accidents de la route (chiffres de l'Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public, ou Anateep).

Entre le 1er janvier et le 31 août, 103 accidents impliquant des cars scolaires ont eu lieu en France, dont 50 ayant fait des victimes. Il y avait eu 138 accidents d'autocars en 2024, le plus haut niveau depuis 10 ans.

L'Anateep relève trois décès depuis le début de l'année, 108 blessés légers et aucun grave.

Le plan Joana impose aux chauffeurs de se soumettre à un dépistage aléatoire au moins une fois par an et "les entreprises le font maintenant quasi-systématiquement", a souligné M. Tabarot.

Son ministère travaille aussi, avec ces transporteurs, à mettre en place un "stupotest" comme ce qui existe pour l'alcool. "Une personne sous l'effet de drogue soufflera dans un +stupotest+ et ne pourra pas faire démarrer son véhicule", a expliqué le ministre.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot arrive à Châteaudun (Eure-et-Loir) le 30 janvier 2025 après l'accident de car scolaire dans lequel une lycéenne de 15 ans est décédée

Le ministre des Transports Philippe Tabarot arrive à Châteaudun (Eure-et-Loir) le 30 janvier 2025 après l'accident de car scolaire dans lequel une lycéenne de 15 ans est décédée

AFP/Archives
Thomas SAMSON

Il réfléchit également à "comment le matériel peut évoluer", avec par exemple des "ceintures de sécurité à +bip+ qui pourraient être mises en place systématiquement" pour obliger les élèves à s'attacher, a-t-il poursuivi. Ou encore à des dispositifs pour briser rapidement les vitres.

Le ministre souhaite aussi mettre en place un numéro de téléphone pour permettre aux élèves de "dénoncer le comportement étrange d'un conducteur".

Le plan Joana proposait enfin de renforcer les sanctions. M. Tabarot a salué à ce sujet l'instauration, en juillet, du délit d'homicide routier.

Société
FRANCE

Dans le même thème - Société

Un maïeuticien, déjà condamné à 12 ans de prison pour 11 viols sur des patientes, comparaît à nouveau devant la cour criminelle de l'Hérault pour des faits semblables commis sur six autres femmes
Société

Un homme sage-femme, déjà condamné, à nouveau jugé pour viols de patientes

Des policiers enquêtent près de l'épave d'un funiculaire au lendemain de son déraillement, le 4 septembre 2025 à Lisbonne, au Portugal
Société

Portugal: le bilan grimpe à 17 morts après le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne

jtchapter: Grand Angle : alimentation ultra-transformée, une "épidémie" à haut risque
International

Alimentation ultra-transformée : une "épidémie" à haut risque

48.85341, 2.34121

À la une

INFLUENCE

Chinafrique : une coopération stratégique

International

Israël s'attend à 1 million de départs de Gaza-ville, menacée d'une opération militaire d'envergure

International

Ukraine: les Européens "prêts" sur des garanties de sécurité, attendent la contribution de Trump

TERRIENNES

"Allah est lesbienne": la militante féministe Ibtissame Betty Lachgar condamnée pour blasphème au Maroc

International

Portugal: le bilan grimpe à 17 morts après le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne

International

L'université Harvard remporte une victoire judiciaire face à Trump

Société

Des victimes d'Epstein vont assembler leur "propre liste de noms" liés à l'affaire

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

International

Gaza : les Refuzniks, ces Israéliens qui ne veulent plus prendre les armes

International

Rose et vert : les couleurs de la révolte en Indonésie