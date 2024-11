Triple infanticide en Haute-Savoie: les recherches se poursuivent

Les recherches pour retrouver une mère de famille soupçonnée d'avoir tué mardi à l'arme blanche ses trois enfants à Taninges (Haute-Savoie) se poursuivent mercredi matin, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

"Les recherches continuent" pour retrouver la mère, âgée de 45 ans, avec une soixantaine de membres des forces de l'ordre engagés, a-t-on indiqué à l'AFP. Des plongeurs venus d'Aix-les-Bains, de Valence et d'Evian ont été aussi dépêchés sur place pour sonder les points d'eau, a-t-on précisé.

Le dispositif est coordonné par la brigade de recherche de Bonneville et la section de recherche de Chambéry.

À Taninges même, les forces de l'ordre n'étaient plus présentes mercredi matin devant le vaste chalet où s'est joué le drame, posé à l'écart au bout d'une impasse dans un hameau au pied des montagnes, a constaté l'AFP. L'hélicoptère qui tournait la veille pour participer aux recherches de la femme n'était pas visible non plus.

Les trois enfants d'une famille recomposée vivant à Taninges, deux garçons de 2 et 11 ans et une fille de 13 ans, avaient été retrouvés morts mardi après-midi par leurs proches, portant des plaies par arme blanche. Des autopsies et des expertises supplémentaires doivent être effectuées par l’Institut médico-légal (IML) de Grenoble

Une enquête de flagrance pour "homicides volontaires" a été ouverte, a indiqué le parquet de Bonneville. La mère aurait laissé une lettre puis aurait pris la direction des massifs environnant Taninges, selon Le Dauphiné libéré.