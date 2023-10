Triple meurtre à la Réunion: garde à vue prolongée pour le suspect

Des gendarmes et des membres de l'unité du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) devant une agence bancaire où un homme est soupçonné d'avoir mortellement frappé à l'arme blanche un agent d'entretien, le 28 octobre 2023 à La Possession, sur l'île de La Réunion

Un homme soupçonné d'avoir mortellement poignardé samedi sa mère, sa cousine ainsi qu'un homme et d'avoir blessé sept autres personnes, à la Possession sur l'île de la Réunion, a reconnu avoir voulu, sous l'effet de la colère, "tuer toutes les personnes sur son chemin", a rapporté dimanche la procureure de Saint-Denis, annonçant la prolongation de sa garde à vue.

L'homme de 38 ans avait été interpellé samedi matin après un périple meurtrier au cours duquel il a reconnu, pendant sa garde vue, avoir tué à coups de couteau sa mère et sa cousine, une fillette de cinq ans (et non sa nièce comme indiqué dans un premier temps par une source proche du dossier), selon le communiqué de la procureure de la République, Véronique Denizot. Au volant de son véhicule, il a ensuite percuté quatre personnes avant de s'arrêter devant une agence bancaire où il a mortellement frappé à l'arme blanche un agent d'entretien.

Un gendarme du GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale), intervenu pour l'interpeller, a aussi été blessé.

Dans son communiqué, la procureure a annoncé que la garde à vue du suspect avait été prolongée de 24 heures jusqu'à lundi matin, moment où l'homme devrait être deféré devant un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire pour assassinats et tentatives d'assassinats.

La magistrate a précisé que le trentenaire avait reconnu "la matérialité de tous les faits": il a expliqué qu'il "ne voulait pas que sa mère garde sa cousine" de 5 ans, et n'avait "pas supporté" samedi "que l'enfant" soit "de nouveau présente au domicile familial".

"En raison de sa colère", il a déclaré "avoir récupéré dans sa chambre deux couteaux, et porté avec l'un des coups aux deux victimes, pour les tuer". Puis il a relaté qu'il avait, toujours "envahi par la colère, menacé son cousin et "pris la fuite, avec la volonté de tuer toutes les personnes rencontrées sur son chemin", selon le communiqué.

Lors d'une conférence de presse samedi, la procureure avait affirmé que la petite fille avait été déposée chez sa grand-mère, âgée de 69 ans, par son père avant qu'il ne parte à son travail.

Elle avait ajouté que l'homme avait percuté quatre personnes sur son trajet en voiture, dont une gravement: une personne faisant son jogging, une circulant à scooter, une autre qui rangeait ses courses dans son coffre sur le parking d'un supermarché et une dernière personne à moto. Aucun des blessés n'avait son pronostic vital engagé.

Le périple s'est achevé lorsque le suspect a percuté la moto, sa voiture stoppant devant l'agence bancaire.

Les autopsies de l'agent d'entretien, 54 ans, et de l'enfant ont "confirmé plusieurs blessures infligées avec une arme blanche" ayant mené au décès, a précisé le parquet dimanche. L'autopsie de la mère du gardé à vue était toujours en cours.