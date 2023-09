Tristesse au Royaume-Uni après l'abattage de l'un des arbres les plus célèbres du pays

Par Paul BARKER et Caroline TAIX

Pourquoi ? L'un des arbres les plus connus du Royaume-Uni, rendu célèbre par le film "Robin des Bois", a été abattu délibérément, victime d'un acte de "vandalisme", au grand désespoir des nombreux amoureux de cet érable majestueux deux fois centenaire.

L'arbre Sycamore Gap, isolé au pied de deux collines dans un paysage spectaculaire, se trouvait tout près du mur d'Hadrien, érigé à l'époque romaine pour empêcher l'invasion des barbares, un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco. En 2016, il avait été élu "arbre de l'année".

Dans le film "Robin des Bois", sorti en 1991, on voyait Kevin Costner et Morgan Freeman marcher devant cet arbre impressionnant, qui faisait le bonheur des randonneurs dans le nord-est de l'Angleterre. C'était l'un des arbres les plus photographiés du Royaume-Uni.

Mais jeudi matin, des promeneurs ont découvert sa souche à nu.

Le gestionnaire du parc national a rapidement déclaré qu'il avait été "délibérément abattu".

La police de Northumbria, qui a ouvert une enquête, a annoncé jeudi après-midi l'arrestation d'un adolescent de 16 ans. "Les dommages causés à l'arbre sont le résultat d'un acte de vandalisme délibéré", a-t-elle affirmé dans un communiqué.

L'adolescent est en garde à vue. "Il aide les officiers dans leur enquête", a précisé la police.

"Déchirant"

"Les évènements d'aujourd'hui ont provoqué le choc, la tristesse et la colère", a souligné le directeur de la police Kevin Waring.

L'arbre Sycamore Gap abattu derrière un cordon de police, le long du mur d'Hadrien, près de Hexham, dans le nord de l'Angleterre, le 28 septembre 2023 AFP

Plusieurs habitants de la région se sont rendus sur les lieux, comme pour rendre hommage au Sycamore Gap. Des fleurs ont même été déposées près de la souche.

L'organisation pour la protection du patrimoine National Trust s'est dite, sur X (ex-Twitter), "choquée et désespérément triste". "Nous savons combien cet arbre est aimé par les locaux, au niveau national, et par tous ceux qui l'ont vu".

Cet arbre est "un élément important et emblématique du paysage depuis près de 200 ans", a ajouté le directeur du National Trust, Andrew Poad.

De nombreuses personnes, notamment des membres de groupes de randonnée, ont partagé leur consternation et leurs souvenirs heureux près de l'arbre sur les réseaux sociaux.

"Au début de l'année, j'étais assise en train de faire du crochet au sommet de la colline pendant que mon mari et mon fils grimpaient sur la paroi à côté de l'arbre", raconte une internaute sur Facebook. Un homme a expliqué avoir demandé sa femme en mariage au pied du Sycamore Gap.

La députée locale Mary Foy a dénoncé un "acte de vandalisme bête" et "déchirant" d'un repère du Nord-Est.

"Jour très triste pour l'emblématique Sycamore Gap, qui fera de la peine à tant de gens à travers le pays, et même le monde", a-t-elle ajouté.

Sur le réseau social X, l'élu local Steven Bridgett a affirmé que l'arbre a été "sans aucun doute coupé à la tronçonneuse".