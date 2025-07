Tristesse et stupéfaction au festival Tomorrowland, privé de sa méga scène par un incendie

"On en a presque pleuré, c'était horrible": les festivaliers débarquant pour camper à Tomorrowland, en Belgique, étaient sous le choc jeudi, au lendemain du gigantesque incendie ayant détruit la scène principale de cet événement électro à la fréquentation monstre.

Conséquence du sinistre, qui a réduit en cendres mercredi cette méga scène et tous ses équipements hi-tech, à Boom près d'Anvers, l'accueil du public et les premières prestations de DJ auront lieu au plus tôt à 14H00 vendredi (12H00 GMT), soit avec deux heures de retard, ont annoncé jeudi soir les organisateurs.

Le scénario optimiste est de parvenir d'ici là à rebâtir une grande scène à la place de celle disparue, sur l'esplanade où Tomorrowland prévoit d'accueillir la majeure partie des 400.000 visiteurs au total attendus pour danser durant deux week-ends, jusqu'au 27 juillet.

Mais il y a aussi un plan B: si cet espace principal ne peut être suffisamment sécurisé, seuls les 15 autres podiums plus petits seront accessibles. Dans ce cas, les quelque 35.000 festivaliers venus camper --et accueillis déjà jeudi-- devront rester profiter de la musique sur le site du camping, le DreamVillage, distant du site principal.

La direction du festival s'est dite "dévastée", et ce sentiment était partagé parmi les centaines de personnes qui convergeaient vers le DreamVillage jeudi matin, avec sacs à dos et tentes.

Fichier vidéo "C'était trop triste, vraiment on en a presque pleuré, c'était horrible", a lâché à l'AFP Marie, une "campeuse" belge. "Mais on est content que cela puisse se tenir quand même, on est dans l'ambiance, et puis Tomorrowland c'est une grande famille!", a ajouté la jeune femme en laissant quand même éclater sa bonne humeur.

Venu d'Italie avec un petit groupe, Giulio a préféré aussi relativiser : après le feu, "on a gardé espoir, le festival se tient malgré tout, c'est mieux que rien", a dit ce trentenaire.

"C'est déchirant", a réagi de son côté la DJ gantoise Charlotte de Witte, icône de la scène électro.

Décor digne de DisneyLand

Cette habituée des lieux était censée se produire sur la scène principale ce week-end, comme David Guetta, Lost Frequencies, le duo Dimitri Vegas et Like Mike et d'autres grans noms de la techno.

Des personnes font la queue pour entrer au camping DreamVille du festival de musique électronique Tomorrowland, au lendemain de la destruction de sa scène principale par un incendie, le 17 juillet 2025 à Boom, en Belgique BELGA/AFP

Preuve de l'émotion, ces artistes et quantité d'anonymes parmi les dix millions de followers ont inondé le compte Instagram de Tomorrowland de messages d'empathie et autres émojis de coeur brisé depuis 24 heures.

Mercredi en début de soirée les images du brasier filmées par des témoins ont rapidement fait un nombre astronomique de vues sur les réseaux sociaux.

On y voit un spectaculaire panache de fumée noire grossir à mesure que le feu parti de la gauche de la grande scène ravage entièrement son décor féerique digne de DisneyLand. Il n'a laissé qu'un squelette d'échafaudages sur 45 mètres de hauteur. Il n'y a eu aucun blessé.

Des témoins ont évoqué des détonations d'engins pyrotechniques, sans que l'on sache encore si ces engins, peut-être lancés en guise de tests, sont la cause du feu.

Dès mercredi soir, le parquet d'Anvers a annoncé avoir saisi un juge d'instruction d'une enquête pour "incendie involontaire".

De la fumée au-dessus du site du festival Tomorrowland, le 17 juillet 2025 à Boom, en Belgique BELGA/AFP

Créé il y a vingt ans par deux frères flamands, dans un pays précurseur en musique électro, Tomorrowland est devenu une marque de référence dans cet univers, sorte de multinationale de la fête sous décibels amplifiés.

Un festival d'hiver se tient chaque année dans la station de ski de l'Alpe d'Huez, en France, et une édition a aussi été créée au Brésil.