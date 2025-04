Trois blessés par balles à Rennes

Trois personnes ont été blessées par balle jeudi après-midi à Rennes sur la dalle Kennedy, où s'opère du trafic de stupéfiants, a-t-on appris de source policière confirmant une information de Ouest-France.

Les auteurs sont en fuite, selon cette source policière, qui n'a pas pu donner dans l'immédiat de précisions sur l'état de santé des victimes.

Interrogée sur place par des journalistes, la maire de Rennes Nathalie Appéré a précisé que, outre les trois blessés par balles, une quatrième personne a été blessée, "renversée par un véhicule".

La police enquête sur la dalle Kennedy à Rennes où trois personnes ont été blessées par balle le 17 avril 2025 AFP

Les quatre victimes ont été prises en charge au CHU de Rennes et "les nouvelles sont rassurantes sur l'état de santé de ces personnes, pas de pronostic vital engagé", a-t-elle déclaré.

Un périmètre de sécurité a été mis en place, empêchant l'accès à une sandwicherie dont le rideau était baissé en fin de journée, tout comme ceux des commerces voisins, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Une enquête pour "tentative de meurtre en bande organisée" a été ouverte, selon une source judiciaire.

Sur la dalle Kennedy, où plusieurs épisodes de tirs se sont produits notamment en janvier, une importante présence policière était visible jeudi en fin de journée, dont des techniciens de la police scientifique, des enquêteurs de la police judiciaire et des CRS.

"La CRS 82 est arrivée très rapidement, elle est déployée sur place. J'ai obtenu l'assurance qu'elle reste quelques jours", a ajouté Mme Appéré, dont la ville a, selon elle, "besoin de plus de présence policière".

"Il est trop tôt pour évidemment établir un lien entre ce qui s'est passé cet après-midi et le narcotrafic. Pour autant chacun voit que sur ce quartier les différents faits qui ont pu avoir lieu étaient sur fond de trafic de stupéfiants (...) C'est un combat qu'il faut mener au niveau national impérativement parce que les habitants qui vivent à proximité des points de deal vivent des situations qui sont absolument intenables, dans une peur qu'il faut nommer", a ajouté l'édile.

Moulay, 52 ans, qui habite le quartier Villejean depuis une vingtaine d'années, s'est dit "choqué".

"Ce n'est pas la première fois. Mais là... On est en pleine journée, on est encore à un niveau supérieur. Il peut y avoir des balles perdues. Il y a déjà eu des blessés à Villejean à cause de balles perdues", a rappelé à l'AFP le quinquagénaire.

Le 11 janvier, deux hommes, âgés d'une cinquantaine et d'une quarantaine d'années, avaient été victimes de tirs par des personnes circulant en voiture près de cette même place. L'une des victimes avait été touchée au thorax et à la jambe sans que son pronostic vital soit engagé, avait précisé à l'époque des faits le procureur de Rennes, Frédéric Teillet.