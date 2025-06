Trois morts dans le crash d'un avion de tourisme en Eure-et-Loir

Trois personnes sont mortes dans le crash d'un petit avion de tourisme survenu vendredi après-midi dans un quartier résidentiel de la commune de Champhol (Eure-et-Loir), au nord de Chartres, a-t-on appris auprès de la préfecture et du parquet.

Les trois occupants de l'aéronef, deux hommes et une femme, ont perdu la vie dans l'accident qui s'est produit "avant 16H00 dans un quartier résidentiel", a annoncé la préfecture d'Eure-et-Loir à l'AFP.

A bord se trouvaient un pilote de "77 ans, très aguerri et ancien général de l'armée de terre et un couple d'amis, des sexagénaires" à la retraite, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Chartres Frédéric Chevallier, qui s'est rendu sur place.

Les secours ont tenté de réanimer les victimes, qui habitaient toutes en Eure-et-Loir et étaient amis, en vain.

"Pour une raison encore inconnue, l'avion a dû appréhender un virage un peu serré trois minutes après le décollage et est venu s'encastrer sur un muret au milieu d'un quartier résidentiel", a-t-il ajouté.

"Toutes les hypothèses sont envisagées: je n'écarte rien, je ne privilégie rien", a affirmé le procureur.

Aucune habitation de cette commune située au nord de Chartres n'a été touchée, seule une voiture a été endommagée.

En fin d'après-midi, la carcasse de l'avion était visible au coeur d'une zone pavillonnaire et à proximité de plusieurs maisons individuelles, selon un photographe de l'AFP sur place. Tous les accès au lotissement ont été bloqués.

"Le pilote a sans doute évité le pire en évitant des habitations", a estimé M. Chevallier.

Selon le maire de la commune Etienne Rouault, interrogé par un correspondant de l'AFP, "les traces laissées par l'avion au moment du crash montrent qu'il est passé entre deux maisons. Un peu plus à droite ou un peu plus à gauche et le crash aurait été encore plus violent".

"Plusieurs personnes ont entendu le vacarme du choc avec le sol", a ajouté le maire.

Le lotissement, construit il y a une dizaine d'années, est situé à côté de l'ancienne base aérienne de Chartres-Champhol.

"Vol privé"

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire, pour l'instant confiée à la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du département ainsi qu'à la gendarmerie des transports aériens (GTA).

Des enquêteurs du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) étaient attendus sur place dans la soirée.

Les corps ont été pris en charge pour être transportées dans un institut médico-légal et des autopsies doivent être réalisées la semaine prochaine.

L'aéronef appartenait à l'aéroclub de l'aérodrome de Chartres métropole.

"C'était un vol privé à bord d'un avion Cessna 172", un monomoteur de quatre places, a précisé Antoine De Buck, le vice-président du club auprès de l'AFP.

Le club disposait de huit appareils de ce modèle.

"Les pilotes sont adhérents et membres du club, ils n'ont qu'à s'ajouter au planning pour pouvoir réserver un avion et voler", a expliqué M. De Buck.

Les avions sont ensuite loués, pour 185 euros de l'heure.

La circulation a été coupée dans le secteur et une déviation a été mise en place, a indiqué la préfecture.

Des consignes ont été données à la police de ne laisser entrer personne dans le périmètre du lotissement, y compris les journalistes. Seuls les riverains peuvent accéder.