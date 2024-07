Tuerie dans une maison de retraite en Croatie: six morts, dont la mère du meurtrier

Un officier de police monte la garde à proximité d'une maison de retraite (à gauche) où six personnes ont été tuées lors d'une fusillade à Daruvar, à environ 130 km de Zagreb, le 22 juillet 2024

Six personnes ont été tuées lundi dans la maison de retraite d'une petite ville de Croatie, par un ancien gendarme qui a notamment tué sa mère, selon les premiers éléments de l'enquête.

Au total, cinq résidents et un employé de cet établissement situé à Daruvar, à un peu plus de 100 kilomètres à l'est de Zagreb, ont été tués par balles, selon le dernier bilan communiqué par le directeur national de la police, Nikola Milina.

Le tueur est entré tôt lundi matin dans la maison de retraite et y a ouvert le feu, tuant sa mère et cinq autres personnes.

Cinq victimes sont mortes sur le coup, une sixième plus tard à l’hôpital.

Toujours armé, l'auteur présumé de la tuerie a été arrêté peu après les faits dans un café par la police de Daruvar.

"J'ai entendu quelque chose, comme des coups de feu, mais je n'étais pas certain", a raconté à l'AFP Antonio Demeter, qui travaille dans une librairie juste en face de la maison de retraite.

"Jusqu'à ce que des employés arrivent en courant en demandant de l'aide. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai appelé la police et les urgences", a-t-il raconté.

"C'était horrible", a-t-il ajouté, "je n'ai jamais rien vu de tel à Daruvar, ce genre de massacre, c'est atroce".

"J'étais en train de ranger les médicaments quand j'ai entendu des tirs", a témoigné auprès de la télévision publique HRT une employée de la maison de retraite.

"Nous nous sommes cachés sous les lits, le chef s'est enfui par la fenêtre ... puis nous avons sauté par la fenêtre et trouvé refuge à la librairie", ajoute-t-elle.

Le tireur, présenté par plusieurs médias locaux comme un ancien gendarme né en 1973, avait déjà été arrêté pour trouble à l'ordre public et violences domestiques.

Crime odieux

"C'est difficile pour moi de comprendre comment cela a pu arriver dans notre ville, dans notre pays", a déclaré le maire de Daruvar, Damir Lnenicek, à la chaîne de télévision régionale N1, en soulignant que tout les habitants étaient en état de choc.

"Quel est l'élément déclencheur, c'est difficile à dire, cela sera déterminé par l'enquête", a-t-il ajouté.

Il s'agit de l'une des pires tueries commises dans ce pays de 3,8 millions d'habitants.

"Nous sommes sous le choc. C'est un acte monstrueux, tuer plusieurs personnes, des personnes âgées", a réagi le Premier ministre Andrej Plenkovic, interrogé par des journalistes à Split. "Nous sommes scandalisés par ce crime odieux".

La façade d'une maison de retraite où six personnes ont été tuées lors d'une fusillade à Daruvar, à environ 130 km de Zagreb, le 22 juillet 2024 AFP

"Le crime sauvage et sans précédent commis à Daruvar m'a bouleversé", a écrit le président croate, Zoran Milanovic, sur Facebook.

Il s’agit d’un "avertissement terrifiant", d'un "appel à toutes les institutions compétentes pour qu’elles fassent davantage pour prévenir la violence dans la société", a-t-il ajouté, en évoquant le besoin d'un "contrôle encore plus rigoureux de la possession d’armes à feu".