Tunisie: deux morts et 34 blessés dans le déraillement d'un train

Déraillement d'un train près de Msaken, à environ 150 kilomètres au sud de la capitale dans l'est de la Tunisie le 21 juin 2023

Deux personnes ont été tuées et 34 blessées lors du déraillement d'un train de nuit dans l'est de la Tunisie, a annoncé mercredi la compagnie de chemins de fer.

L'accident s'est produit peu après minuit quand un train assurant la liaison entre Tunis et Gabès (sud) a déraillé en arrivant dans la ville de Msaken, à quelque 150 km de la capitale.

Le conducteur du train a été tué lorsque la locomotive s'est renversée à l'entrée de la gare de Msaken. Trois wagons ont ensuite déraillé, causant la mort d'un passager et en blessant 34 autres, a précisé la Société Nationale des chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), dans un communiqué.

Hospitalisés, 28 blessés ont pu quitter l'établissement après avoir reçu les soins nécessaires. Les six autres doivent subir des examens complémentaires mais leur état n'inspire pas d'inquiétude, selon la même source.

"Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances et les causes de l'accident et définir les responsabilités", a ajouté la SNCFT.

Cet accident survient 15 mois après une collision entre deux trains dans le sud de Tunis ayant fait une centaine de blessés en mars 2022.

En décembre 2016, cinq personnes ont été tuées et plus de 50 blessées dans la même zone lors d'une collision entre un bus de transport public et un train, en raison d'infrastructures défaillantes.

A la suite de cet accident, la PDG de la SNCFT à l'époque avait été limogée.

La Tunisie a connu en juin 2015 l'un des plus graves drames ferroviaires de son histoire récente, avec la mort de 18 personnes dans un accident entre un train et un camion à El Fahes, à une soixantaine de kilomètres au sud de Tunis. La collision était due à un défaut de signalisation au passage à niveau.