Un adolescent américain devient le premier joueur à battre Tetris

Après avoir obsédé des générations de joueurs pendant 40 ans, le jeu vidéo Tetris a finalement été battu par un adolescent américain, un exploit jusqu'ici seulement accompli par une intelligence artificielle.

A 13 ans, Willis Gibson est devenu le premier humain à parvenir au bout de ce grand classique de Nintendo, où le joueur doit emboîter des blocs qui tombent de plus en plus rapidement, pour former des lignes complètes et les faire disparaître.

Ce jeu de puzzle hautement addictif, développé par un ingénieur soviétique, n'a pas vraiment de fin: lorsque la machine n'arrive plus à suivre, l'écran se fige soudainement.

C'est ce qui est arrivé à l'adolescent, alias "Blue Scuti", lorsqu'il a atteint le niveau 157, après 38 minutes d'effort.

"Oh mon Dieu", s'exclame le jeune homme lorsque le jeu s'arrête, dans une vidéo de sa partie publiée sur Youtube. "Je ne sens plus mes doigts", souffle-t-il, submergé par l'émotion.

"Cela n'a jamais été fait par un humain auparavant", a souligné auprès du New York Times le président du championnat du monde de Tetris, Vince Clemente. "C'est quelque chose que tout le monde pensait impossible jusqu'à il y a quelques années."

Pendant longtemps, le niveau 29 a été considéré comme la limite de Tetris, lorsque le jeu devient si rapide que l'humain n'arrive plus à réagir assez vite.

Mais ces dernières années, une nouvelle génération de joueurs a repoussé les frontières du possible en adoptant la technique du "rolling", qui réinvente la manière d'utiliser la manette de la console NES: elle permet d'utiliser tous les doigts plutôt que juste un ou deux et d'augmenter dramatiquement la fréquence des pressions.

Originaire d'Oklahoma, Willis Gibson a utilisé ce procédé pour établir son record, à quelques mois des 40 ans du jeu, sorti en juin 1984.

Un exploit largement salué au sein de la communauté des "gamers".

La directrice générale de Tetris, Maya Rogers, a également tenu à féliciter le jeune joueur.

"Félicitations à +Blue Scuti+ pour cet exploit extraordinaire, qui défie toutes les limites préconçues de ce jeu légendaire", a-t-elle commenté dans un communiqué transmis au site popsci.com.