Un cybercriminel incarcéré pour actes de cruauté et pédopornographie

Un jeune homme d'une vingtaine d'années faisant partie d'un groupe cybercriminel néonazi a été mis en examen mercredi et incarcéré pour détention d'images pédopornographiques, actes de cruauté et abus de faiblesse, a-t-on appris du parquet d'Evreux.

Saisi par un service d'enquête de veille internet, le procureur d'Evreux Rémi Coutin a déclaré avoir demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour détention, consultation et diffusion d'images pédopornographiques en bande organisée, sévices, actes de cruauté envers des animaux, et abus de faiblesse de personnes mineures.

Interpellé mardi, cet homme "solitaire qui ne travaillait pas" est accusé d'avoir réussi à convaincre une cinquantaine de jeunes filles de se scarifier ou de se mutiler à sa demande, d'après M. Coutin.

Contactées sur des sites de jeunes filles suicidaires, il les contraignait par webcam à se planter un couteau dans la cuisse ou dans les seins, à graver son nom sur leur bras ou leur ventre a expliqué le procureur vendredi.

Selon le magistrat, plusieurs milliers de fichiers à caractère pédopornographique ont également été retrouvés sur son ordinateur.

Des photos et des vidéos qualifiées "d'insoutenables" par le procureur, parmi lesquelles des "viols sur des bébés", dont "on ne sait pas s'il en a commandité".

Rémi Coutin a précisé que cet homme fait partie "d'un réseau +cybercriminel accélérationniste et sataniste néo-nazi appelé 764+ qui a été fondé en janvier 2021 par un Américain", lui-même interpellé par le FBI au début de l'année.

Ce groupe cible des mineurs vulnérables sur Internet et les force à s'auto-mutiler ou à produire de la pédopornographie.

Le suspect a reconnu avoir décapité lui-même un certain nombre d'animaux, des chiens, des lapins, dont les photos ont été retrouvées dans son ordinateur.

L'enquête est menée par la police judiciaire de Rouen et l'office central des mineurs de la Direction nationale de la police judiciaire situé à Nanterre a indiqué le parquet.

Inconnu des services de police, il a avoué pendant sa garde à vue des pulsions de viol, torture ou de meurtre.

Un germano-iranien de 20 ans appartenant au même réseau cybercriminel pédophile "764" avait été arrêté en juin à Hambourg pour avoir poussé un adolescent américain de 13 ans à se suicider en direct sur internet.

Le fondateur du réseau, Bradley Cadenhead, 20 ans, purge depuis 2021 une peine de 80 ans de prison aux Etats-Unis pour la création de contenus pédopornographiques et violents.