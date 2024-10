Un homme grièvement blessé par balle dans le centre de Rennes

Un homme a été grièvement blessé par balle dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre-ville de Rennes, a-t-on appris auprès d'une source policière.

Vers 3H45 la nuit dernière, deux hommes casqués et sur un scooter ont poursuivi la victime avant de lui tirer dessus, rue Saint-Michel, dans le centre-ville de Rennes, selon les images de vidéosurveillance, a précisé cette même source.

Touché à l'abdomen, le blessé s'est alors réfugié dans l'arrière-cour d'un kebab situé à proximité, dont le gérant s'est chargé d'appeler les secours.

Il a été transporté à l'hôpital en état d'urgence absolue et son pronostic vital est engagé.

Sur place, trois étuis de balles de petits calibres ont été découverts.

"La tentative d'assassinat cette nuit rue Saint-Michel est, selon les premiers éléments, liée à la guerre de territoire entre narcotrafiquants au Gros-Chêne", a affirmé la maire de Rennes Nathalie Appéré (PS) dans un communiqué, évoquant "une escalade de la violence particulièrement inquiétante".

Indiquant être "en lien avec le procureur et les autorités préfectorales et policières", l'édile a indiqué avoir "de nouveau demandé une présence policière renforcée sur le terrain" le temps que "le travail d'enquête donne des résultats".

"L'augmentation des effectifs policiers pour garantir la sécurité publique dans notre ville, en lien avec la lutte déterminée contre le narcotrafic, devra être une priorité absolue pour le nouveau préfet", a ajouté Mme Appéré.

Dernièrement, Rennes a connu plusieurs épisodes de tirs, sans qu'aucun lien n'ait pour l'instant pu être établi entre ces événements.

Deux fusillades ont eu lieu en une semaine, les 23 et 30 septembre, dans le quartier sensible de Maurepas, situé au Nord de la ville, et une autre dans le quartier de Bréquigny le 24 septembre.