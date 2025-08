Un homme retrouvé égorgé et éviscéré près d'Amiens

Des voitures de police bloquent la zone près d'un terrain de sport où un homme de 32 ans a été retrouvé égorgé et éviscéré le lundi 4 août à Pont-de-Metz, près d'Amiens. La victime qui présente des blessures par arme blanche a été découverte en position de croix par une promeneuse, a dit la police à l'AFP.

Un homme de 32 ans a été découvert mort lundi matin près d'Amiens, égorgé et éviscéré, son corps visiblement "mis en scène" en position de croix, a appris l'AFP de source policière, confirmant une information du quotidien Le Parisien.

Le corps a été trouvé vers 7H00 sur une aire de sport de Pont-de-Metz, une petite commune située au sud-ouest d'Amiens, a précisé la source policière. C'est une promeneuse qui a fait la macabre découverte, selon une autre source policière.

La victime présentait des coups de couteau au niveau du cou et dans le dos, a ajouté cette deuxième source policière.

Des voitures bloquaient aux médias l'accès à la scène du crime, où se trouvent notamment des terrains de tennis, a constaté l'AFP sur place, qui a aussi aperçu des policiers fouillant le long d'un chemin boisé interdit aux véhicules.

La Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) d'Amiens est chargée de l'enquête.

Le parquet d'Amiens n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.

Comme un film "gore"

Le corps a été retrouvé "égorgé, le ventre ouvert, éviscéré, et surtout disposé en croix, apparemment", a déclaré à la presse Loïc Bulant, le maire de Pont-de-Metz. Les policiers ont été "très marqués par ce qu'ils ont découvert", c'était comme un film "gore", a-t-il ajouté.

"La victime est originaire d'Amiens", a précisé l'élu.

Le parc où le drame s'est produit est un endroit habituellement tranquille, "où les enfants peuvent venir jouer, passer leur journée, les familles peuvent pique-niquer", selon M. Bulant.

C'est un "cadre idyllique" confirme Florian Hollemaert, 36 ans, qui avait l'habitude de se promener régulièrement dans ce parc avec son fils il y a six ou sept mois, quand il vivait à proximité.

"Pont-de-Metz c'est sécurisant, on n'a jamais eu aucun problème, rien du tout", assure-t-il. A présent "choqué" par ce qui s'est passé, il compte éviter les environs: "On ne viendra plus par ici pour l'instant."