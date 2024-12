Un homme tué à Béziers, sa jeune voisine en garde à vue

Un homme de 61 ans est mort samedi à Béziers (Hérault) des suites de blessures par arme blanche et sa voisine de 22 ans a été placée en garde à vue pour meurtre, a-t-on appris auprès du parquet.

En début de soirée samedi, les secours ont tenté, en vain, de ranimer un homme, âgé de 61 ans, qui présentait des blessures au couteau au niveau du cou. "Énormément de sang était retrouvé sur place, en particulier dans la cage d'escalier et dans l'appartement de sa voisine de palier", a expliqué dimanche dans un communiqué le procureur de Béziers, Raphaël Balland, confirmant une information d'une source policière.

En parallèle, une femme de 22 ans, couverte de sang, identifiée comme étant la voisine du sexagénaire, était interpellée par les policiers, à proximité de l'immeuble. Elle était accompagnée de sa fille âgée de six ans. Aucune des deux ne présentaient de blessures, selon le parquet.

"La jeune enfant était hospitalisée dans le service de pédiatrie, tandis que sa mère était placée en garde à vue du chef de meurtre", poursuit le procureur.

Des investigations, confiées au commissariat de Béziers, au service interdépartemental de la police judiciaire de Montpellier et à la police scientifique, sont actuellement en cours afin d'établir les circonstances floues du drame, les liens éventuels entre la victime et la suspecte et si un différend les opposait.