Un homme tué par balle à Nevers, possible lien avec un trafic de drogue

Un ressortissant turc a été tué par balle dimanche à Nevers, et huit personnes interpellées, a indiqué lundi le parquet, évoquant l'hypothèse d'un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue.

La victime, un homme de nationalité turque âgé de 36 ans, a été blessée par arme à feu dimanche entre 20H00 et 21H00, avant d'être "rapidement" emmené en voiture par un autre individu, a indiqué à l'AFP la procureure Anne Lehaître.

Peu après, l'hôpital de Nevers signalait l'arrivée de ce blessé, atteint d'une balle à l'épaule droite et qui a poursuivi sa course vers le poumon et le cœur. L'homme est décédé dans la soirée de dimanche, a-t-elle précisé, confirmant une information de Franceinfo.

Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête, pour homicide volontaire, violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et détention d'armes.

Parmi ces huit interpellés, figurent le conducteur du véhicule ayant conduit la victime à l'hôpital, ainsi qu'un père et son fils, mineur. Le père s'est présenté spontanément aux policiers, indiquant avoir tiré. Dans l'escalier menant à son domicile, plusieurs douilles étaient retrouvées au sol, selon la procureure.

"On ne peut pas exclure l'hypothèse d'un règlement de comptes dans le cadre d'infractions à la législation sur les stupéfiants", a ajouté Mme Lehaître.

L'enquête a été confiée à la Direction départementale de la police nationale de la Nièvre (DDPN 58) en co-saisine avec le Service interdépartemental de police judiciaire d'Auxerre (SIPJ 89).