Un homme tué par balles dans une cité de Marseille

Un homme de 24 ans, connu de la justice notamment pour trafic de drogue, a été tué par balles lundi dans une cité de Marseille, a appris l'AFP de sources policières et auprès du parquet, confirmant une information de BFM Marseille Provence.

Une enquête pour "homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs", confiée à la police judiciaire, a été ouverte par le parquet de Marseille, a précisé ce dernier dans un communiqué.

Lundi, la police a reçu "plusieurs appels qui signalaient un coup de feu dans une cage d'escalier" de la cité des Oliviers, dans le nord de Marseille, ont indiqué deux sources policières à l'AFP.

En arrivant dans les parties communes du bâtiment C de cette cité, dans le 13e arrondissement de Marseille, ils ont trouvé "un homme au sol, inanimé", a complété l'une des deux sources policières.

La victime, "elle-même porteuse d’une arme de poing", a été "touchée par deux impacts à l’arrière du crâne", a indiqué le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone.

Contactés par l'AFP, les marins-pompiers, intervenus aux alentours de 15H20, ont confirmé qu'ils n'étaient pas parvenus à ranimer la victime, déclarée décédée sur place.

Selon des témoins, "les auteurs seraient deux individus porteurs chacun d'une cagoule" qui "auraient été aperçus quittant les lieux après les faits", ont souligné l'une des sources policières et le procureur de Marseille.

Un véhicule de location, appartenant à la victime, a été retrouvé sur le parking d'une tour d'habitation située à moins d'un kilomètre de la cité des Oliviers, a également rapporté l'une des sources policières.

"La victime était connue des services de police et de justice pour des faits de vol, cession de stupéfiants, recel de vol et vol à main armée. Elle était au moment des faits en liberté conditionnelle suite à sa condamnation en appel en septembre 2021 par la cour d’assises du Var à la peine de huit ans d’emprisonnement pour vol avec arme et détention en réunion d'un dépôt d'armes", a ajouté le parquet.

La cité des "Oliviers A", en référence à l'un des bâtiments de cet ensemble, a été longtemps considérée comme l’un des principaux points de vente de stupéfiants dans les quartiers pauvres du nord de Marseille.

Le dernier "narchomicide" y ayant été recensé a eu lieu en janvier 2022, quelques mois après que la police judiciaire a démantelé le réseau à la tête du juteux trafic de stupéfiants abrité par la cité.

Une cinquantaine de personnes ont été tuées en 2023 dans la guerre que se livrent des bandes rivales - au premier rang desquelles les clans "Yoda" et "DZ Mafia" - pour le contrôle du trafic de drogue dans la deuxième ville de France.

Depuis novembre, le rythme de ces assassinats a ralenti et il n'y en avait eu aucun depuis le début de l'année 2024 même si "la situation reste particulièrement fragile", a relevé lundi Nicolas Bessone.