Un hôtel désaffecté s'effondre à Amiens, sans faire de victime

Des policiers et pompiers près de l'ancien hôtel désaffecté qui s'est effondré le 8 août 2025 en milieu de journée à Amiens

Une énorme masse de débris ensevelit le trottoir, sur une quinzaine de mètres de large: dans le centre-ville d'Amiens, un ancien hôtel désaffecté s'est brutalement effondré à la mi-journée vendredi, laissant un décor chaotique, mais sans faire de victime.

Les raisons de l'effondrement de ce bâtiment de deux étages avec combles restent pour le moment inconnues, mais la piste d'une fuite de gaz est exclue, selon un membre de l'équipe municipale.

Le vieil immeuble, qui abritait autrefois un hôtel Ibis, s'est effondré "vers midi", d'après le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Somme.

Des équipes spécialisées de sauvetage, dont une équipe cynophile et une équipe drones, ont afflué sur les lieux, à la recherche d'éventuelles victimes. Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Quelques heures plus tard, le Sdis a fait savoir que "tout le nécessaire" avait été effectué pour détecter d'éventuelles victimes, mais que ces recherches n'avaient rien donné.

"On a la certitude que (l'immeuble, NDLR) était bien vide" a déclaré à l'AFP Saïd Salhi, conseiller municipal à Amiens délégué à la sécurité.

Et par chance, "il n'y a pas eu de passant sur le trottoir de l'hôtel en question qui se baladait à ce moment-là, nous avons des caméras dans la rue qui nous permettent de confirmer ça", a ajouté M. Salhi.

"Vétusté"

Un ancien hôtel désaffecté s'est effondré le 8 août 2025 en milieu de journée à Amiens pour des raisons encore inconnues AFP

Vendredi après-midi, le trottoir devant l'immeuble était recouvert de plusieurs mètres de débris, où se mêlaient éléments de toiture, matériau isolant, poutres et vieux cartons, a constaté sur place une équipe de l'AFP.

Deux voitures, garées devant l'ancien hôtel, ont été partiellement recouvertes par des débris et la poussière.

Vers 18H00, à peine quelques véhicules de pompiers et de la police stationnaient encore dans les rues environnantes, et des habitants d'Amiens arrivaient continuellement pour observer la scène en silence.

"Nous pensons que c'est lié à un problème de vétusté de l'immeuble (...) qui n'est pas occupé depuis plus de cinq ans", a encore dit M. Salhi. L'ancien hôtel "n'a pas du tout été entretenu" depuis sa fermeture, mais son effondrement n'était pas prévisible, selon lui.

Il a exclu une cause liée à une fuite de gaz et souligné que des travaux "qui auraient secoué les sols de façon significative" n'avaient pas eu lieu ces dernières semaines dans cette rue ou le quartier.

Les évacués de retour chez eux

"Ça a été très vite (...), j'ai entendu du bruit, un gros +pfouf+, de la fumée, et en fait, tout de suite on a été évacués. On a été très bien pris en charge", a témoigné auprès de l'AFP Céline Coulon, une artiste de 50 ans. "C'est toujours particulier d'être évacué en urgence de chez soi (...), ça fait peur", a-t-elle confié.

Elle figure parmi les 38 personnes, dont des enfants, habitant à proximité de l'immeuble effondré qui ont été évacuées par précaution. La mairie avait ouvert un gymnase pour les accueillir si besoin.

Toutes ces personnes "ont pu regagner leur logement puisqu'on a eu confirmation qu'il n'y avait absolument pas de danger" concernant les bâtiments voisins de l'immeuble effondré, a expliqué M. Salhi.

Fichier vidéo "Je suis très étonnée qu'il se soit effondré, dans le sens où, pour moi, il n'y avait pas de dangerosité pour ce bâtiment", a commenté une autre habitante du quartier, Mélanie, 34 ans, conseillère jeunesse qui habite en face de l'ancien hôtel.

Lorsqu'elle a emménagé en 2019, "il était déjà condamné" se souvient-elle.

Le maire d'Amiens, Hubert de Jenlis, s'est félicité dans un communiqué de presse qu'"aucune victime ne soit à déplorer" et a salué la réactivité des secours.