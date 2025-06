Un Indien arrêté avec une centaine d'animaux sauvages à l'aéroport de Bombay

Les douaniers ont arrêté à Bombay un passager en provenance de Thaïlande qui transportait une centaine d'animaux, notamment des lézards, des oiseaux-mouches et des petits marsupiaux, ont annoncé lundi soir les autorités indiennes, qualifiant cette saisie de "considérable".

A son arrivée à l'aéroport de la capitale financière de l'Inde, le trafiquant, qui transportait également deux araignées tarentules et des tortues, "montrait des signes de nervosité", selon le communiqué des douanes.

Parmi les animaux saisis, figuraient un kinkajou - un petit mammifère ressemblant à un raton laveur vivant en Amérique centrale -, et six opossums volants, des marsupiaux endémiques d'Australie.

Les douanes de l'aéroport de Bombay ont publié des photographies des animaux saisis, notamment des opossums volants ainsi qu'une boîte remplie de lézards.

"Les douaniers ont intercepté un ressortissant indien (...) conduisant à la saisie de plusieurs espèces animales vivantes et mortes, dont certaines sont protégées par les lois de protection de la faune", a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué lundi soir.

Cette saisie intervient après l'arrestation d'un passager, également en provenance de Thaïlande, début juin dans ce même aéroport, en possession d'une quarantaine de serpents venimeux et de tortues.

Selon Traffic, une ONG qui surveille le commerce de la faune et de la flore sauvages, plus de 7.000 animaux, morts et vivants, ont été saisis sur les lignes aériennes entre la Thaïlande et l'Inde depuis trois ans et demi.

Les douanes l'aéroport de Bombay sont plus habituées à saisir de l'or, de l'argent liquide ou du cannabis mais les saisies d'animaux ont récemment augmenté.

Traffic a indiqué que plus de 80% des interceptions des espèces animales transportées en contrebande depuis la Thaïlande, ont lieu en Inde.

"Les découvertes presque hebdomadaires et la diversité de la faune en route vers l'Inde sont très inquiétantes", a souligné Kanitha Krishnasamy, directrice de Traffic pour l'Asie du Sud-Est.

Beaucoup des créatures saisies étaient vivantes, ce qui "montre que la demande pour les animaux exotiques alimente le commerce", a-t-elle ajouté.

En février, les douanes de Bombay avaient interpellé un passager en possession de cinq gibbons de Siamang, des petits singes originaires des forêts d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande.

Ces petites créatures, classées parmi les espèces menacées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), étaient "ingénieusement dissimulées" dans une caisse en plastique placée à l'intérieur du sac à roulettes de l'intéressé, avaient-elles précisé.

Entre septembre et novembre, les douanes de Bombay ont saisi douze tortues vivantes, quatre calaos (des oiseaux colorés au long bec) et cinq caïmans juvéniles.