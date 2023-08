Un jeune de 17 ans tué par balles dans une cité des quartiers nord de Marseille

Un jeune homme âgé de 17 ans, connu pour affaire de stupéfiants, a été tué par balles dans la nuit de vendredi à samedi dans une cité des quartiers nord de Marseille, ville où les fusillades sur fond de trafics de drogue se multiplient, a-t-on appris de sources concordantes.

Confirmant une information initiale de BFM Provence et France 3 Provence, les pompiers ont dit être intervenus dans la cité pour un jeune homme blessé sur la voie publique et présentant des plaies par balles, qui est décédé sur place.

La victime, très connue de la police et de la justice pour affaires de stupéfiants, est née en 2005 et était encore mineure, ont indiqué de leur côté des sources policières.

L’enquête a été confiée à la police judiciaire.

La deuxième ville de France est le théâtre ces dernières semaines de nombreux homicides sur fond de lutte de pouvoir entre gangs rivaux pour le contrôle du lucratif trafic de drogues. Depuis le début de l'année, plus d'une trentaine de personnes ont perdu la vie dans ce contexte, qui a été qualifié de "bain de sang" par la procureure de Marseille Dominique Laurens.

Selon un décompte de l'AFP depuis le début de l'année il s'agit du 38e mort sur fond de trafic de stupéfiants: 37 morts par balles, dont deux retrouvés le corps calciné dans le coffre d'un véhicule ou juste à côté, et un lynché à mort.

Ces violences autour de points de deal ont également fait deux morts cette semaine à Nîmes, dans le quartier sensible de Pissevin, où le taux de pauvreté culmine à plus de 70% et où le trafic de drogues prospère : un petit garçon de 10 ans, victime collatérale qui a été touché par balles lundi alors qu'il circulait en voiture avec son oncle, et un jeune homme de 18 ans tué jeudi sur un point de deal.