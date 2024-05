Un jeune homme armé écrasé par la voiture de ses complices près d'un point de deal

Un jeune homme de 19 ans armé et connu pour des affaires de stupéfiants est mort près d'un point de deal à Béziers, dans l'Hérault, apparemment percuté par la voiture conduite par un de ses complices, le 29 mai 2024

Un jeune homme de 19 ans armé et connu pour des affaires de stupéfiants est mort mercredi soir près d'un point de deal à Béziers (Hérault), apparemment percuté par la voiture conduite par un de ses complices, a annoncé le parquet jeudi.

Le jeune homme, déjà "condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants", qui serait domicilié dans le Vaucluse, a trouvé la mort peu avant 22h00 dans le quartier paupérisé de la Devèze, "écrasé sous un véhicule récemment volé", a indiqué dans un communiqué le procureur de Béziers, Raphaël Balland.

"Une arme à feu a été découverte au sol à proximité du lieu des faits", a précisé le magistrat. L'enquête a été confiée à la division criminalité organisée de la police judiciaire de Montpellier, qui devra, sous la direction du parquet de Béziers, "tenter de déterminer le déroulement des faits et d'en identifier les protagonistes.

Selon les premiers éléments recueillis auprès de témoins, plusieurs hommes armés étaient arrivés près du point de deal, à bord de la voiture volée, une Peugeot 3008, et "au moins un individu armé en était descendu", a-t-on indiqué de source policière.

Mais les arrivants ont été "pris rapidement à partie" et le véhicule a "pris la fuite à vive allure", percutant l'homme armé qui en était descendu et "le trainant sous le véhicule" sur une vingtaine de mètres avant de s'arrêter. L'homme renversé n'a pas survécu à ses blessures.

Les quatre passagers du véhicule ont eux pris la fuite à pied, dont deux ont été interpellés, "essoufflés", par des agents de la brigade anticriminalité (Bac) à quelques centaines de mètres à peine. L'un d'entre-eux essayait de s'échapper en faisant du stop.

Un "pistolet mitrailleur" chargé a été ensuite retrouvé à l'endroit du choc, selon la source policière. Ont de même été découverts à proximité un gilet pare-balle, une cagoule, une matraque télescopique et une paire de gants.

Dans son communiqué, le procureur a précisé que les deux hommes interpellés, "également connus de la justice" pour des affaires liées aux stupéfiants et domiciliés respectivement dans le Var et le Vaucluse, ont été placés en garde à vue des chefs de "meurtre en bande organisée" et d'"association de malfaiteurs en bande organisée", ces qualifications étant "susceptibles d'évoluer en fonction des avancées de l'enquête".