Un Mexicain dit avoir gagné un bras de fer contre Cartier à 28.000 dollars

Des bijoux à -99,9% de réduction: un Mexicain a affirmé avoir remporté un bras de fer face à Cartier après l'achat de boucles d'oreille à 28 dollars au lieu de 28.000 dollars du fait d'une erreur du géant du luxe, et une décision en sa faveur d'un organisme de défense des consommateurs.

Le Bureau du médiateur fédéral du consommateur (Profeco), devant lequel le client avait porté l'affaire, a tranché le litige en faveur de l'acheteur en ordonnant à la marque de lui livrer les boucles d'oreille, ont rapporté des médias mexicains et l'intéressé, identifié comme @LordeDandy sur le réseau social X.

L'homme, un médecin du nom de Rogelio Villarreal selon la presse locale, avait acheté en décembre sur la plateforme Instagram une paire de boucles d'oreille mise en vente par Cartier à un prix dérisoire.

S'agissant manifestement d'une erreur tarifaire, le joaillier avait refusé de reconnaître l'achat et de les lui livrer, mais avait remboursé sa commande et lui avait proposé une bouteille de champagne et un étui pour son passeport, d'après un courrier de l'entreprise diffusé par le client.

M. Villarreal a cependant tenu tête et saisi l'organisme fédéral de protection du consommateur. D'après la presse mexicaine, les représentants de la marque ne se sont pas présentés aux audiences de conciliation.

"War is over (la guerre est terminée). Cartier s'exécute", avait publié M. Villarreal sur X mardi, où il tenait la chronique de sa querelle avec le géant du luxe sur un ton sarcastique.

Après quatre mois de bras de fer, le client a finalement affirmé vendredi avoir reçu les boucles d'oreille, publiant sur X la photo de deux petites boîtes dans un coffret portant le logo de l'entreprise du luxe.

La sénatrice de droite Lilly Téllez a accusé l'heureux client d'être "malhonnête".

"Je ne sais pas, moi je ferais expertiser ces boucles d'oreilles, la marque a eu le temps de faire fabriquer une paire de pendentifs de bien moindre qualité", relève un autre internaute sur X.

"Evidemment, je vais les faire expertiser", a répondu @LordeDandy. "Par ailleurs, je ne crois pas que la marque souhaite prendre ce risque."