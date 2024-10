Un migrant mineur décède lors d'une tentative de traversée de la Manche

L'année 2024 est la plus meurtrière depuis le début du phénomène des traversées de la Manche par "small boats", nom donné à ces canots pneumatiques de fortune, en 2018

Un migrant mineur est décédé lors d'une tentative de traversée de la Manche et un autre, blessé, a été hélitreuillé vers un hôpital, a annoncé samedi la préfecture maritime, ce nouveau décès portant à 47 le nombre d'exilés morts dans ces tentatives de traversée en 2024.

Un canot surchargé a demandé assistance samedi matin.

Les secours ont récupéré 14 personnes à bord parmi lesquelles cette personne décédée, dont l'âge et le sexe ne sont pas encore connus, ainsi que la personne blessée, dont on ignore si elle est mineure, qui a été hélitreuillée vers l'hôpital de Boulogne, a rapporté la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Les autres passagers du canot ont poursuivi leur route vers l'Angleterre, selon cette même source.

La Premar précise qu'il ne s'agit pas d'un naufrage, la personne décédée ayant été trouvée dans le canot, pas à l'eau. L'opération de secours s'est déroulée entre 8H et 9H samedi.

Dans la nuit du 14 au 15 septembre, huit migrants ont trouvé la mort dans le naufrage d'une embarcation qui venait de quitter les côtes françaises. Le 3 septembre, au moins douze autres sont décédés quand leur embarcation s'était disloquée.

