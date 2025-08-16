Un mineur de 16 ans tué par balle près d'Orléans, un suspect en garde à vue

Le
16 Aoû. 2025 à 10h16 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un mineur âgé de 16 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi sur la voie publique à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans

Un mineur âgé de 16 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi sur la voie publique à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans

AFP
LOIC VENANCE
Partager 2 minutes de lecture

Un mineur âgé de 16 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi sur la voie publique à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans (Loiret), et un suspect était en garde à vue samedi, a-t-on appris de sources concordantes.

Les policiers avaient été appelés vers 02h25 pour un adolescent grièvement blessé par balle dans la rue. Malgré l'intervention des secours, il a succombé à ses blessures, a indiqué une source policière.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime faisait partie d'un groupe de cinq jeunes qui auraient commis des vols à la roulotte dans des véhicules garés dans cette zone résidentielle et "un riverain serait sorti pour les menacer avec une arme de poing", a précisé à l'AFP Emmanuel Delorme, procureur de la République adjoint d'Orléans.

Les jeunes auraient alors pris la fuite mais plusieurs coups de feu ont retenti, l'un d'eux touchant mortellement le mineur de 16 ans. Les quatre autres ont pu s'échapper et sont "très traumatisés", a indiqué M. Delorme.

Six étuis de munitions ont été retrouvés devant le domicile de l'auteur présumé, né en 2006, qui "a été placé en garde à vue pour meurtre, tentative de meurtre et détention d'arme de catégorie B", a-t-il ajouté.

Le suspect aurait reconnu en garde à vue être l'auteur des faits.

Société
FRANCE

Dans le même thème - Société

La Seine à Choisy-le-Roi le 14 août 2025, le lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve
Société

Corps retrouvés dans la Seine: une deuxième enquête pour homicide ouverte

Kenya
Afrique

Kenya: un ministre ayant rejeté une enquête de la BBC sur un trafic d'enfants critiqué par Amnesty

jtchapter: Vatican : 100 jours de pontificat pour Léon XIV, un style qui se dessine
International

Vatican : 100 jours de pontificat pour Léon XIV, un style qui se dessine

48.11198, -1.67429

À la une

Guerre en Ukraine

Direct Guerre en Ukraine : des "garanties de sécurité" similaires à celles de l'Otan, sans adhésion, proposées à Kiev

Environnement

Plus de 320 morts en 48h: les images des inondations au Pakistan après de soudaines pluies de mousson

International

"Le Liban n'aura plus de vie": le Hezbollah prêt à "livrer bataille" pour s'opposer à son désarmement

International

Israël: le leader palestinien Marwan Barghouti intimidé par un ministre israélien dans sa cellule

International

Pas de traité contre la pollution plastique, échec des négociations en Suisse

International

Serbie : deuxième soir d'affrontement entre manifestants et partisans du pouvoir

Sport

"Des stratégies différentes": pourquoi le top 10 des clubs de football les plus riches d'Afrique ne change pas

International

"Un pari historique": quels enjeux pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska?

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde