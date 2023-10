Un Néerlandais extradé avoue le meurtre d'une Américaine aux Caraïbes en 2005

Le détenu néerlandais Joran Van der Sloot lors de son transfert en vue de son extradition vers les Etats-Unis, d'une prison de Lima vers un aéroport militaire à Callao, au Pérou, le 8 juin 2023 Dutch Joran Van der Sloot is transferred in a police car from the Ancon I jail in Lima, on June 08, 2023. Joran Van der Sloot, jailed in Peru for murder will be handed over to face charges in the United States related to the 2005 disappearance of an American woman in Aruba. The ruling marks a turnaround from the South American country's decision in 2012, when it said it would only send Dutch national Joran Van der Sloot to the United States in 2038 once he had completed a 28-year prison sentence for murdering a Peruvian woman.