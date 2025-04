Un sénateur américain parle depuis lundi soir contre la politique de Trump

Le sénateur démocrate américain Cory Booker monopolisait mardi depuis la veille, 19H00 locales, l'hémicycle du Sénat des Etats-Unis pour protester contre la politique "inconstitutionnelle" du président Donald Trump.

"Je me lève avec l'intention de perturber les activités normales du Sénat des États-Unis aussi longtemps que j'en serai physiquement capable. Je me lève ce soir parce que je crois sincèrement que notre pays est en crise", a déclaré l'élu du New Jersey lundi.

Le sénateur a commencé à parler vers 19H00 locales (23H00 GMT) lundi et était toujours en train de s'adresser aux élus, debout, à 9H00 locales mardi matin, 14H00 après avoir commencé à s'exprimer.

Le règlement intérieur de la chambre haute du Congrès permet à n'importe quel sénateur de prendre la parole, à condition de rester debout en parlant, sans prendre de pause: la tactique est surnommée "filibuster", mot dérivé du français "flibustier", puisqu'ils "pirataient" la clôture des débats.

Toutefois son discours ne représente pas une tentative d'obstruction car aucune loi n'est en cours de vote.

"En seulement 71 jours, le président des Etats-Unis a infligé tant de dégâts à la sécurité et à la stabilité financière des Américains, aux fondements mêmes de notre démocratie", a déclaré le démocrate au début de son intervention.

"Ce ne sont pas des temps normaux aux Etats-Unis", a-t-il ajouté visiblement ému, "et ils ne devraient pas être traités comme tels".

Mardi matin, le démocrate a évoqué les craintes que Donald Trump ne sape ou ne démantèle la Sécurité sociale américaine.

"Je vous le dis, je vais me battre pour votre Sécurité sociale, je vais me battre pour protéger cette agence, je vais me battre contre des coupes budgétaires inutiles qui nuisent au service qu'elle fournit", a-t-il dit.

Le marathon de cet ancien joueur de football américain pourrait perturber les activités du Sénat mardi.

Le record du plus long discours est détenu par le sénateur de Caroline du Sud Strom Thurmond, en 1957, qui défendait la ségrégation raciale. Il avait tenu plus de 24 heures.

En 2013, le sénateur républicain Ted Cruz avait quant à lui parlé plus de 21 heures pour contester la réforme du système de santé de Barack Obama.