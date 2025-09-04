Un Suisse séquestré en France pour des cryptomonnaies, ses ravisseurs arrêtés

Le
04 Sep. 2025 à 17h28 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Maëlle LIONS-GEOLLOT et Manon BILLING
© 2025 AFP
Séquestré depuis plusieurs jours dans la Drôme, un jeune Suisse a été libéré dimanche dans une opération d'ampleur qui a mobilisé 150 gendarmes et permis sept interpellations

Séquestré depuis plusieurs jours dans la Drôme, un jeune Suisse a été libéré dimanche dans une opération d'ampleur qui a mobilisé 150 gendarmes et permis sept interpellations

AFP/Archives
GEOFFROY VAN DER HASSELT
Partager 3 minutes de lecture

Nouvel enlèvement lié aux cryptomonnaies: séquestré depuis plusieurs jours dans la Drôme, un jeune Suisse a été libéré dimanche dans une opération d'ampleur qui a mobilisé 150 gendarmes et permis sept interpellations.

Ces suspects étaient présentés jeudi à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen notamment pour enlèvement, sequestration et extorsion en bande organisée avec arme, a indiqué le parquet de Lyon à l'AFP.

La gendarmerie avait été informée samedi qu'un ressortissant suisse était otage en France de ravisseurs exigeant "qu'une rançon leur soit versée en cryptomonnaie pour sa libération", a précisé le parquet, confirmant une information du Dauphiné libéré.

La victime, âgée d'une vingtaine d'années, a été séquestrée pendant quatre jours, du 28 au 31 août, jusqu'à sa libération près de Valence et son lien avec les cryptomonnaies est "indirect", selon une source proche du dossier.

Selon l'hypothèse principale, le jeune Suisse avait des liquidités en cryptomonnaies mais la raison de sa présence dans cette ville, ainsi que les détails de son enlèvement restent flous, a précisé une autre source proche du dossier.

Snack-bar

Le raid, mené avec des unités d'élite du GIGN, a d'abord permis d'interpeller le principal suspect et deux autres personnes, a détaillé le parquet.

"Les éléments découverts par les enquêteurs ont permis de localiser et de libérer la victime dans le département de la Drôme, tout en procédant à l'interpellation de quatre autres suspects", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Selon le Dauphiné libéré, un premier assaut a eu lieu dans un snack-bar de Valence vers 05H00 dimanche et la victime a été retrouvée dans l'après-midi ligotée dans une habitation près de la gare TGV de la ville.

Les sept suspects étaient présentés jeudi l'un après l'autre à des magistrats lyonnais. A 18H00, deux avaient déjà été placés en détention provisoire, dont un mineur, a appris l'AFP sur place.

L'un des mis en cause a "à peine 17 ans", a indiqué son avocat Me Alain Fort.

Kidnapping

Les rapts contre rançon ou tentatives d'enlèvement liés aux cryptomonnaies, parfois spectaculaires, ont connu une recrudescence ces derniers mois.

La série noire a commencé fin 2024 avec l'enlèvement dans l'Ain du père d'un influenceur en cryptomonnaies basé à Dubaï, qui publie régulièrement des vidéos sur ses gains. Le quinquagénaire avait été retrouvé quelques heures plus tard dans le coffre d'une voiture dans la Sarthe.

Fin janvier le cofondateur de Ledger, une entreprise spécialisée dans les porte-feuilles en monnaie virtuelle, David Balland, et sa compagne avaient été kidnappés à leur domicile dans le Cher. M. Balland, qui a eu un doigt coupé, a été libéré lors d'une opération policière et sa compagne retrouvée ligotée dans un véhicule.

A Paris, le 1er mai, c'est le père d'un homme gérant une société spécialisée en cryptomonnaies basée à Malte, qui avait été enlevé par quatre hommes cagoulés. La victime, à qui les ravisseurs avaient coupé un doigt, avait été libérée 58 heures plus tard lors d'un assaut de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) dans un pavillon de l'Essonne où elle était séquestrée.

Quelques jours plus tard, le 13 mai, une vidéo, devenue virale, avait capté la tentative d'enlèvement de la fille et du petit-fils du PDG de la société de cryptomonnaie Paymium.

Dans chacune de ces affaires, plusieurs suspects ont été interpellés, mis en examen et placés en détention provisoire.

mk-mlb-sm-mli/chp/gvy

Société
FRANCE

Dans le même thème - Société

Christian Brueckner, on the left, next to his lawyer Friedrich Fuelscher, in a courtroom in Braunschweig on October 8, 2024
Société

Affaire Maddie: le malaise du parquet allemand avant la libération du "dangereux" suspect

Un maïeuticien, déjà condamné à 12 ans de prison pour 11 viols sur des patientes, comparaît à nouveau devant la cour criminelle de l'Hérault pour des faits semblables commis sur six autres femmes
Société

Jugé pour viols, un homme sage-femme nie tout geste inadapté à son second procès

Une fenêtre cassée (d) près de l'entrée du musée national de céramique Adrien Dubouche cambriolé pendant la nuit, le 4 septembre 2025 à Limoges, en Haute-Vienne
Culture

Limoges: trois "trésors nationaux" volés dans un musée de porcelaine

48.85341, 2.34121

À la une

International

"Il pourrait être possible de vivre jusqu'à 150 ans": quand Xi Jinping et Vladimir Poutine discutent sur l'immortalité

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD

International

Ukraine : 26 pays prêts à "s'engager", mais le soutien américain n'est toujours pas finalisé

International

Israël s'attend à 1 million de départs de Gaza-ville, menacée d'une opération militaire d'envergure

Société

Des victimes d'Epstein vont assembler leur "propre liste de noms" liés à l'affaire

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

International

Gaza : les Refuzniks, ces Israéliens qui ne veulent plus prendre les armes

International

Rose et vert : les couleurs de la révolte en Indonésie