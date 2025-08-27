Un tireur tue deux écoliers et en blesse 14 autres dans une église à Minneapolis

Le
27 Aoû. 2025 à 17h15 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Tom BAKER avec Emma LACOSTE à Washington
© 2025 AFP
La police et les services de secours sont présents sur la scène d’une attaque par armes à feu à l’Eglise de l’Annonciation et Ecole catholique de Minneapolis, dans l’Etat américain du Minnesota, le 27 août 2025

La police et les services de secours sont présents sur la scène d’une attaque par armes à feu à l’Eglise de l’Annonciation et Ecole catholique de Minneapolis, dans l’Etat américain du Minnesota, le 27 août 2025

AFP
Tom BAKER
Partager 3 minutes de lecture

Un tireur a ouvert le feu mercredi dans une église de Minneapolis attenante à une école catholique, dans le nord des Etats-Unis, tuant deux enfants et en blessant 14 autres parmi les élèves rassemblés pour la messe.

Le tireur, âgé d'une vingtaine d'années a agi seul, a précisé Brian O'Hara, le chef de la police de Minneapolis, lors d'une conférence de presse. Il était porteur de trois armes à feu et s'est suicidé sur le lieu de l'attaque, selon la même source.

Il a ouvert le feu sur des dizaines d'écoliers qui assistaient à une messe pour célébrer leur rentrée scolaire.

"Deux jeunes enfants, de 8 et 10 ans, ont été tués alors qu'ils étaient assis sur les bancs de l'église", a ajouté Brian O'Hara, ajoutant que 17 personnes avaient été blessés dont 14 enfants.

Un médecin de l'hôpital Hennepin Healthcare a précisé avoir pris en charge 11 patients dont deux adultes et neuf enfants entre 6 et 14 ans. Quatre d'entre eux ont été opérés en urgence.

Le "Minnesota a le coeur brisé", a écrit sur X le gouverneur de cet Etat, Tim Walz.

"Des agents de police qui ont été dépêchés, aux membres du clergé et aux enseignants qui réconfortent, en passant par les soignants à l'hôpital qui sauvent des vies, nous traverserons cette épreuve ensemble", a-t-il déclaré, avant d'ajouter: "Serrez fort vos enfants dans vos bras".

Le pape Léon XIV s'est dit "attristé" et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes.

Des images en direct ont montré des parents paniqués venant chercher leurs enfants et quittant les lieux.

"Coeur brisé"

"Il s'agit d'un acte de violence délibérée contre des enfants innocents et d'autres personnes venues prier. La cruauté et la lâcheté dont il faut faire preuve pour tirer dans une église remplie d'enfants est absolument incompréhensible", a ajouté le chef de la police, précisant qu'une enquête était en cours pour tenter de définir un mobile.

Policiers à Minneapolis, Minnesota, le 27 août 2025

Policiers à Minneapolis, Minnesota, le 27 août 2025

AFP
Tom Baker

"Nous avons le coeur brisé pour les familles qui ont perdu leurs enfants, pour ces jeunes vies qui luttent pour survivre et pour les habitants qui sont traumatisés par cette attaque insensée", a-t-il ajouté.

"C'était la première semaine d'école. Ils étaient dans une église. Ce sont des enfants qui devraient être en train d'apprendre avec leurs amis", a déclaré aux journalistes le maire de Minneapolis, Jacob Frey.

"Ils devraient être en train de jouer dans la cour de récréation. Ils devraient pouvoir aller à l'école ou à l'église en toute tranquillité, sans craindre ou être victime de violences", a-t-il ajouté.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes le plus élevé de tous les pays développés.

Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

Donald Trump a déclaré mercredi avoir été "pleinement informé" de la "tragique" attaque.

"La Maison Blanche va continuer à suivre cette terrible situation", a-t-il ajouté sur son réseau Truth Social.

Dans une déclaration, le président américain a ensuite demandé à ce que les drapeaux soient mis en berne jusqu'au 31 août.

Un responsable de la Maison Blanche a également déclaré que Donald Trump avait rapidement parlé avec le gouverneur Tim Walz.

Cette année, au moins 287 tueries de masse, définies comme faisant au moins quatre morts ou blessés, ont eu lieu aux Etats-Unis, selon l'ONG Gun Violence Archive.

En 2024, au moins 16.700 personnes, sans compter les suicides, avaient été tuées par arme à feu.

En 2022, un homme de 18 ans avait abattu 19 élèves et deux enseignants dans une école primaire à Uvalde, au Texas, un massacre qui avait particulièrement choqué l'opinion publique.

Société
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Société

Le chef Jean Imbert pris en photo à Cannes le 20 mai à 2024
Société

Visé par une enquête pour violences conjugales, le chef Jean Imbert se met "en retrait" de ses établissements

Paul Gallagher, frère ainé de Liam et Noel, du groupe Oasis, arrive au tribunal de Westminster à Londres, le 27 août 2025
Société

Royaume-Uni: accusé de viol, Paul Gallagher, frère de Liam et Noel, devant la justice

La Seine à Choisy-le-Roi le 14 août 2025, le lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve
Société

Nouvelle découverte d'un corps d'homme dans la Seine, en aval de Choisy-le-Roi

44.97997, -93.26384

À la une

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

International

Macron, Merz et Tusk affichent leur "soutien déterminé" à la Moldavie face à Moscou

International

Israël intensifie ses opérations autour de Gaza-ville, réunion à la Maison Blanche

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

International

En Cisjordanie, l'armée israélienne saisit 400.000 euros et blesse des dizaines de personnes au cours d'une opération

Terriennes

"Son combat est le nôtre": mobilisation pour Sharifeh Mohammadi, militante des droits humains condamnée à mort en Iran

International

Gaza: au moins 22 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès